Ali Babacan'dan Murat Çalık tepkisi: Ne vicdana ne hukuka sığar

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak raporu bekliyor.

Avukatları ve ailesi, Çalık’ın cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini, daha önce kanser tedavisi gördüğünü ve hastalığının nüksetme riski bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etmişti.

Murat Çalık hakkında şoke eden karar!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin “Sağlık sorunları yaşayan birini inatla cezaevinde tutmak ne vicdana ne hukuka sığar. Murat Çalık tahliye edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Murat Çalık koğuş penceresinde. Annesi hastane kapısında

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanserinin nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Çalık’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Sağlık sorunları yaşayan birini inatla cezaevinde tutmak ne vicdana ne hukuka sığar. Murat Çalık tahliye edilmelidir.” dedi.