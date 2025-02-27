Ali Babacan'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama

Terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşmesinin ardından çağrı metni okundu. Okunan metinde terör örgütü elebaşı Öcalan PKK'nın silah bırakmasını istedi.

Okunan metinde, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer buldu.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan açıklamayı memnuniyet ile karşıladığını söyledi.

Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.



Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır.



Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak… — Ali Babacan (@alibabacan) February 27, 2025

Babacan'ın açıklamasında şunları söyledi:

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

"Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır.

Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz.

Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır.

Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazırız."