Ali Babacan'dan ortalığı karıştıracak Fatih Altaylı ve Ayşe Barım açıklaması! İki gün önce Erdoğan ile poz vermişti

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'nın serbest bırakılmaması ve Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü davasının duruşmasında serbest bırakılmaması ve menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Babacan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Haksız ve hukuksuz olarak tutuklu yargılandığına inandığım gazeteci Fatih Altaylı’nın bugünkü duruşmada serbest bırakılmasını dilerken; ağır sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım’ın serbest bırakıldıktan hemen sonra yeniden tutuklanmasının hepimizin içini sızlattığını ifade etmek istiyorum. Bu ülke, birbirinin yüzüne bakacak vicdan sahibi insanlar tarafından adaletle ve merhametle yönetilmeyi hak ediyor.

