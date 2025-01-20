Ali Babacan'dan Özdağ'ın gözaltı kararına sert tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Babacan'dan Özdağ'ın gözaltı kararına sert tepki

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, gözaltına alınan Ümit Özdağ'a destek mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından gözaltı kararına tepki gösteren Babacan şu ifadeleri kullandı:

Çoğulcu demokrasinin temellerinden olan ifade özgürlüğü herkes içindir. İstisna gözetmez. Önce bir partinin gençlik kolları başkanının, sonra bir parti genel başkanının ifadeleri sebebiyle gözaltına alınmaları kabul edilemez. Yargıyı sopa olarak kullanıp, devlete dair milletin ve memleketin güvenini her gün daha fazla sarsmaktan vazgeçin. Bir yandan kardeşlik mesajları verip bir yandan ülkeyi kaosa sürüklemeyin. Eğer bu ülkenin her alanında iyiye giden bir ivme görmek istiyorsanız; kardeşlik, barış istiyorsanız yargının bağımsız olması şarttır.

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