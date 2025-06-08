Ali Babacan’dan Özgür Özel’e, Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

Kaynak: ANKA
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e, Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede tedavi altında bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede tedavi altında bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan ve hastanedeki tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duyduğu üzüntüyü ifade eden Babacan, Zeyrek’in tedavi süreciyle ve sağlık durumu hakkında Özel’den bilgi aldı.

Son Haberler
Konak’ta kurban bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Konak’ta kurban bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
İsrail'den Özgürlük Filosu'na tehdit! Madleen için orduya talimat
İsrail'den Özgürlük Filosu'na tehdit! Madleen için orduya talimat
Bebeğin sahaya girmesi sosyal medyada viral oldu
Bebeğin sahaya girmesi sosyal medyada viral oldu
Yönetimden sürpriz Cenk Tosun kararı: Söz verildi
Yönetimden sürpriz Cenk Tosun kararı: Söz verildi
İstanbul'da bayram yoğunluğu! Adeta ziyaretçi akını yaşanıyor
İstanbul'da bayram yoğunluğu! Adeta ziyaretçi akını yaşanıyor