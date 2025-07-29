Ali Babacan'dan "Terörsüz Türkiye" itirazı: Pozitif isim bulunabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidar tarafından "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece destek verdiğini ancak isme itirazın olduğunu belirterek, "'Terör' negatif bir kavram, '-sız' eki negatif bir ek. Dolayısıyla negatif negatifle başlayan bir komisyon ismi çok da doğru olmayabilir ama kurulduktan sonra komisyonun kararını beklemek lazım. Çünkü orada iktidar da var muhalefet de var" dedi.

DEVA Partisi'nin seçim kazandığı Muş'un Bulanık ilçesinde Rüstemgedik Belediyesi'ni ziyaret eden Ali Babacan, burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

"NEGATİFLE KOMİSYON BAŞLAMAMALI"

Babacan, "Terörsüz Türkiye" komisyonunun adı üzerine sorulan soruya, "Biz hep pozitif kavramları seviyoruz. Dolayısıyla 'terör' negatif bir kavram, '-sız' eki negatif bir ek. Dolayısıyla negatif negatifle başlayan bir komisyon ismi çok da doğru olmayabilir. Ama komisyon kurulduktan sonra nihayet komisyonun kararını beklemek lazım çünkü orada iktidar da var muhalefet de var. Muhalefetin de ağırlığı da olacak, nitelikli çoğunluk sebebiyle. Dolayısıyla orada konuşurlar ama biz artık pozitif kavramlarla bu süreci ilerletmenin çok daha uygun olacağını düşünüyoruz. Şu anda pozitif kavramlarla ilgili 100 tane kavram sayabiliriz. Yeni bir dedikodu başlatmayalım ama 'terörsüz' ifadesine açıkçası ben de takılıyorum çünkü 'terör' de negatif, '-sız' da negatif bir ek. Ben de negatif negatifle bu komisyon başlamamalı diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

DEM PARTİ'DEN DE İTİRAZ GELMİŞTİ

Öte yandan DEM Parti de "Terörsüz Türkiye" ismine itiraz etti. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" diyerek, "Terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.