Ali Babacan'dan Ümit Özdağ'a tahliye sonrası dikkat çeken mesaj

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da partisinin bir toplantısı sırasında yaptığı konuşma nedeni ile hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmış, aynı gece İstanbul'a getirilen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Özdağ yargılandığı dava kapsamında bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Özdağ'a 2 yıl 4 ay 4 gün hapis cezası verdi ve tutuklu bulunduğu süreyi de göz önünde bulundurarak Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek Özdağ'a ve Zafer Partisi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ'la ilgili tahliye kararını memnuniyetle karşıladım. Kendisine ve Zafer Partisi’ne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hep söylüyoruz: Hürriyetin esas, tutuklu yargılanmanın istisna olması gerekir." ifadelerine yer verdi.