Ali Cabbar isimli birinin hikayesinin anlatıldığı Ali Cabbar şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Emir Can İğrek’in söylediği Ali Cabbar isimli şarkının hikayesi ve Ali Cabbar şarkı sözleri araştırılıyor. Peki, Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir?

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in 'Parti İptal' albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Ali Cabbar şarkısının hikayesi merak ediliyor.

ALİ CABBAR KİMDİR, HİKAYESİ NEDİR?

Emir Can İğrek’in Ali Cabbar şarkısı çıktığı günden beri çok konuşuluyor. Şarkıya konu olan Ali Cabbar’ın hikayesi merak ediliyor.

Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur.

Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar.

Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür.

Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Ali Cabbar hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hikayenin anonim olduğu iddia edilmektedir.

Hikayede Ali Cabbar'ın Tekirdağ'da yaşadığı ifade ediliyor ancak hikaye doğrulanamadığı için herhangi bir teyit alınamıyor.

EMİR CAN İĞREK - ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar ali cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan ali cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü ali cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar ali cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla ali cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider ali cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...