Emir Can İğrek’in son şarkısı Ali Cabbar sosyal medyada gündem oldu. Hikayesi çok konuşulan Ali Cabbar şarkı sözlerini sizler için derledik. Peki, Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Ali Cabbar hikayesi gerçek mi?

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in 'Parti İptal' albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar’ın sevdasını anlatan şarkıda sevdiği başkasıyal evlendikten sonra askere giden ve şehit olan Ali Cabbar’ın hikayesi anlatılıyor.

ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Ali Cabbar hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hikayenin anonim olduğu iddia edilmektedir.

Hikayede Ali Cabbar'ın Tekirdağ'da yaşadığı ifade ediliyor ancak hikaye doğrulanamadığı için herhangi bir teyit alınamıyor.

EMİR CAN İĞREK - ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar ali cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan ali cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü ali cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar ali cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla ali cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider ali cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...