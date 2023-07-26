Emir Can İğrek’in son şarkısı Ali Cabbar sosyal medyada gündem oldu. Hikayesi çok konuşulan Ali Cabbar şarkı sözlerini sizler için derledik. Peki, Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Ali Cabbar hikayesi gerçek mi?
Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in 'Parti İptal' albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı sosyal medyada gündem oldu.
Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar’ın sevdasını anlatan şarkıda sevdiği başkasıyal evlendikten sonra askere giden ve şehit olan Ali Cabbar’ın hikayesi anlatılıyor.
ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Ali Cabbar hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hikayenin anonim olduğu iddia edilmektedir.
Hikayede Ali Cabbar'ın Tekirdağ'da yaşadığı ifade ediliyor ancak hikaye doğrulanamadığı için herhangi bir teyit alınamıyor.
EMİR CAN İĞREK - ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ
Ne ateş var ne de duman amma
Tutuşur alevler yanar ali cabbar
Sevdiğin kız başkasına varmış
Dayanabilirsen dayan ali cabbar
Baban der "al gırnatanı oğlum.
Akşama düğün var, yürü ali cabbar"
Sevdiği kız başkasına varmış
Oynar el oğluyla çalar ali cabbar
Bu ne derttir bu nasıl sınavdır
Anlayabilirsen anla ali cabbar
Yükün' almış buralara küsmüş
Askere yazılmış gider ali cabbar
Gideli 6-7 ay olmuş
Haberi de düşmüş köye ali cabbar
Sesi susmuş, gırnatası susmuş
Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...