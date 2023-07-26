Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Ali Cabbar hikayesi gerçek mi?

Emir Can İğrek’in Ali Cabbar şarkısı çıktığı ilk günden beri sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Ali Cabbar şarkı sözleri arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Ali Cabbar hikayesi gerçek mi?

Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Ali Cabbar hikayesi gerçek mi?

Emir Can İğrek’in son şarkısı Ali Cabbar sosyal medyada gündem oldu. Hikayesi çok konuşulan Ali Cabbar şarkı sözlerini sizler için derledik. Peki, Ali Cabbar şarkı sözleri nedir? Ali Cabbar hikayesi gerçek mi?

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in 'Parti İptal' albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar’ın sevdasını anlatan şarkıda sevdiği başkasıyal evlendikten sonra askere giden ve şehit olan Ali Cabbar’ın hikayesi anlatılıyor.

ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Ali Cabbar hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Hikayenin anonim olduğu iddia edilmektedir.

Hikayede Ali Cabbar'ın Tekirdağ'da yaşadığı ifade ediliyor ancak hikaye doğrulanamadığı için herhangi bir teyit alınamıyor.

EMİR CAN İĞREK - ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar ali cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan ali cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü ali cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar ali cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla ali cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider ali cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye ali cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize ali cabbar...

Öne Çıkanlar
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
Son Haberler
Dost yazıları üzerine / Feyyaz SAĞLAM Konuk Kalem
Dost yazıları üzerine / Feyyaz SAĞLAM
Sudan’ı kum fırtınası vurdu Dünya
Sudan’ı kum fırtınası vurdu
Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Kısmet yeni bölüm ne zaman? Kısmet 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye ile görüştü Siyaset
Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye ile görüştü
Yazar kasa rolosunun içinden çıktı. Polisler dondu kaldı Güncel
Yazar kasa rolosunun içinden çıktı. Polisler dondu kaldı
Türkiye şampiyonu olan Büyükşehir sporcusuna milli gurur Spor
Türkiye şampiyonu olan Büyükşehir sporcusuna milli gurur
Uganda'da kolera salgını tırmanıyor Dünya
Uganda'da kolera salgını tırmanıyor