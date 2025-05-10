Ali Ece Galatasaray'ın transfer gündemini anlattı

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yorumcu Ali Ece sarı kırmızılıların transfer gündemini yorumladı.

"BERNARDO SILVA, XHAKA VE OSIMHEN"

Ali Ece "Hem Granit Xhaka hem Bernardo Silva'nın adının çıkma sebebi Sara'ya Premier Lig'den olan teklifler.

Bernardo Silva gelirse yeni Mertens olur. Osimhen'den sonra Galatasaray'ın son 5 yılda yaptığı en iyi transfer olur. Icardi'yi bile gölgede bırakabilir, çok çok özel bir oyuncu. Bernardo Silva 10 numara gibi oynuyor. Serbest 8 gibi de oynayabiliyor. Sağ açık oynayabiliyor. Sol açık da.

Granit Xhaka'yla görüşüldü zaten. İstanbul'a geldi. Babası Kemerburgaz tesislerini gezdi. Osimhen'le alakalı da bu hafta belli olacak. Galatasaray'ın şampiyon olmasını bekliyor

Osimhen. Resmen matematiksel olarak da garantilemesini bekliyor böyle Osimhen kararını bildirmek için" ifadelerini kullandı.