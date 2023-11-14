Ali Ece'nin, Burak Yılmaz için Milli Takım yorumu gündem oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın, Milli Takımlar'dan sorumlu TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kendisini aradığını açıklaması üzerine, Ali Ece'nin videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Ece'nin, Burak Yılmaz için Milli Takım yorumu gündem oldu

Spor yorumcusu Ali Ece, Antalyaspor maçının ardından Burak Yılmaz'a sert eleştirilerde bulunmuştu.

Bailly-Tayfur arasındaki gerginliğini yönetemediğini iddia ettiği Burak Yılmaz için çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Ali Ece'nin o tarihte yaptığı başka bir konuşma bugün Burak Yılmaz'ın açıklamalarıyla yeniden gündem oldu.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk açıklamasını Milliyet yazarı Atilla Gökçe'ye yapan Burak Yılmaz, "Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz" dedi.

Bu sözlerin ardından Ali Ece'nin videosu sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Ali Ece o tarihte şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bak Burak Yılmaz... Sen konuşacaksın ya yönetimle.. Şunu da konuşsaydın bir zahmet... Şimdiki mecvut federasyon başkanıyla ilgili sen söyleyebiliyor musun açık açık "Bu adam anti Beşiktaş cephesi başkanı gibi konuşuyor, hareket ediyor" diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Niye çünkü ileride milli takımda iş alırım kendime diye. Ben senin hesaplarını biliyorum. Küçük küçük kariyer hesapların kafanda tık tık tık,"

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