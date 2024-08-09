Ali Erbaş caiz değil demişti. Diyanet, Kripto para işine girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilişim ve Ar-Ge şirketinde her türlü platform için internet ve mobil uygulamalar geliştirecek; program, oyun gibi içerikler üretecek, NFT, token, coin endüstrileri için yazılım alanında faaliyetleri olacak.

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurduğu yeni şirketin coin satabileceği, Metaverse gibi sanal evrenler kuracağı belirlendi.

14 Şubat 2023'te kurulan şirketin adı CMIT Bilişim ve ARGE Anonim Şirketi olduğu öğrenildi. Şirketin kurucusu Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan TDV Eğitim Yatırım Anonim Şirketi.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre şirketin kuruluş sermayesi ise 2 milyon lira.

Şirketin kuruluşundan yaklaşık iki ay sonra Ankara OSTİM Teknopark'ta bir de şube açtığı öğrenildi. Şirketin merkezi ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde bulunuyor.

NFT, TOKEN, COİN ENDÜSTRİLERİ İÇİN YAZILIM FAALİYETLERİ YAPACAK

Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki kuruluş ilanına göre, şirket şu faaliyetleri yürütecek:

Bulut bilişim sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması.

Blok Zinciri, hizmetleri alanında her türlü altyapı, sistem, servis, hizmet, ürün, yazılım geliştirmek, almak, satmak, işbirliği yapmak ve yurtiçi, yurtdışı ticaretini yapmak.

Bilgi teknolojileri ve web 3.0 blockchain dünyasında danışmanlık ve eğitim projeleri yapmak; NFT, token, coin endüstrileri için yazılım alanında faaliyetlerde bulunmak. Gelişen internet teknolojileri, oyun ve animasyon çalışmaları, avatar karakterleri alanında her türlü çalışmayı yapmak.

Teknoloji alanında çalışmalar yürütecek her türlü şirkete ortak olabilecek, ortaklaşa proje yürütebilecek ve ticaret yapabilecek.

Oyun, eğlence, gösteri, sosyal ağlar, toplantı gibi sanal dünya ve gerçeği eş zamanlı olarak deneyimleyebilen dijital sistemler geliştirmek.

Her türlü platform için internet ve mobil uygulamalar geliştirmek. Bu uygulamaları internet ve mobil ağ üzerinden satmak.

Çeşitli programlama dillerinde yazılım, program, oyun gibi içerikler üreterek nihai tüketicilere veya yayıncılar ile anlaşarak yurtiçi ve yurtdışına satmak.

ERBAŞ: KRİPTO PARA CAİZ DİYEMEYİZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kripto paraların caiz olup olmadığına ilişkin soruya, "Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Ali Erbaş, kripto paralara ilişkin şu ifadelere kullanmıştı:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuz, insanları istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şu anda kullanımının caiz olmadığını düşünüyor. Soranlara bu şekilde cevap veriliyor. Belli şartları var o süreç takip ediliyor. Şu an itibariyle insanların birbirlerine rahat ve güvenli şekilde kripto parayı kullanma ortamı oluşmaması nedeniyle, insanların insanlara zarar verme ihtimalinin henüz ortadan kalkmaması sebebiyle şu an caizdir denilemiyor."