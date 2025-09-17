Ali Erbaş dönemi bitti! İşte Diyanet Başkanlığı için öne çıkan 3 isim!

2017 yılından itibaren dev bütçe kullanımı, lüks araçları, laiklik karşıtı uygulamaları ve tartışmalı hutbeleriyle eleştiri yağan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresinin bitmesi sebebiyle gözler Ankara’da... Erbaş’ın yerine kimin geleceği kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri.

Erbaş'ın yeniden atanma ihtimali gündemde... Konuşulan diğer isimler arasında mevcut Başkan Yardımcısı Salim Argun ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş var.

İŞTE ÖNE ÇIKAN 3 SENARYO

Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna dair 3 farklı senaryo ve iki farklı isim öne çıkıyor.

Bu isimlerden ilki Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Salim Argun oldu. 1971 Düzce doğumlu olan Selim Argun, uzun yıllar yurtdışında yaşadı. 2013'e Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2017'de ise Diyanet'te görev almaya başlayan Argun, hala Diyanet İşleri Başkanlığında Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı.

İSTANBUL MÜFTÜSÜNÜNÜN DE ADI GEÇİYOR

Argun'un haricinde öne çıkan bir diğer isim ise İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş oldu. Arpaguş, 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul İl Müftülüğü görevine getirilmişti. 1967 yılında Amasya'da doğan Arpaguş, Marmara Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Argun'un Diyanet içinde tecrübesi sebebiyle şansının yüksek olduğunu ifade edilirken, İstanbul'da görev yapan Arpaguş'un da göreve getirilebileceği belirtildi.

ALİ ERBAŞ KALMAK İSTİYOR

3. seçenek de Ali Erbaş'ın görevde kalma olasılığı... Erbaş'ın görevde kalabilmek için çeşitli temaslarda bulunduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Erbaş'ın 8 yıllık karnesi şöyle:

Ali Erbaş döneminde gündeme gelen bazı uygulamalar ve tartışma yaratan gelişmeler şöyle sıralandı...

-Erbaş, görev süresi içinde hacca gitmek için bekleyen vatandaşlarla ilgili ek “İki milyon hacı adayı sıra bekliyor” demiş; ancak bazı basın organlarında yakın akrabalarının "kurasız" hacca gittiği iddia edilmişti.

-“Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” ifadesi sonrasında Diyanet’e Audi A8 model bir araç daha dahil edilmişti.

-Erbaş'ın başkanlığı döneminde Diyanet' birçok marka ve modellerde yeni araç dahil edildi. Bunlar arasında 1 adet VIP Mercedes minibüs, 2 adet Audi, 6 Passat, 10 Skoda Superb ve 1 adet TOGG var.

-Erbaş’ın damadının, İsrail menşeli bir firmayla ilişkili olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Beykoz Müftülüğü’ne yapılan bir atamayla ilgili olarak da liyakat ve şartlara ilişkin iddialar gündeme geldi.

-Dini kurumlarla ilişkilendirilen istismar iddialarına karşı Erbaş’ın açıklama yapmaması sık sık eleştirildi.

-Diyanet Başkanlığı döneminde 2015 yılında gazetede yayımlanan yazılarını kitap haline getirerek kamu kaynaklarıyla bastırdığı haberleriyle gündem oldu.

-Erbaş’ın kayınbiraderinin, müşavirlik görevine atanarak emekliliğe hak kazanması dikkat çekti.

-Diyanet'in hazırladığı “Hadislerle İslam” adlı eserde basım hatası nedeniyle yaklaşık 15 milyon TL’lik kamu zararı oluştuğu öne sürüldü.

