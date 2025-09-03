Ali Erbaş ile ilgili flaş iddia! Gündem oldu

"Ayrıcalıklı atama" tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresinin 17 Eylül’de sona ermesine sayılı günler kala yaptığı atamalar gündem oldu. Sözcü, Erbaş’ın yakın akrabalarının Diyanet Vakfı ve kurum bünyesinde kritik noktalara getirildiğini iddia etti.

YEĞENLER VAKIFTA GÖREVLENDİRİLDİ

İddiaya göre Erbaş’ın ağabeyinin kızı Hüda Erbaş, Diyanet Vakfı Kültür Birimi’nde eğitmen olarak göreve başladı. Hüda Erbaş’ın kardeşi Muhammet Erbaş da şoförken “musahhih” (düzeltmen) oldu.

DAMADA BEYKOZ MÜFTÜLÜĞÜ

Erbaş’ın damadı Muhammed Likoğlu’nu da hizmet süresi yetmemesine rağmen İstanbul Beykoz’a müftü olarak atadığı iddia edildi.

Erbaş daha önce de kayınbiraderini "Başkan Müşaviri" olarak atamasıyla gündem olmuştu. İddiaya göre kayınbiraderi bu görevde fiilen çalışmadan yüksek kademeden emekli olmuştu.

Öte yandan Erbaş döneminde gündeme gelen bazı uygulamalar ve tartışma yaratan gelişmeler şöyle:

-Erbaş, görev süresi içinde hacca gitmek için bekleyen vatandaşları işaret ederek “İki milyon hacı adayı sıra bekliyor” açıklamasında bulunmuş, ancak bazı basın organlarında yer alan haberlere göre yakın akrabalarının kurasız olarak hacca gittiği iddia edilmişti.

-Araç kullanımına ilişkin açıklamalar ve uygulamalar da kamuoyunda yer buldu. “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” şeklindeki ifadesi sonrasında Diyanet’e Audi A8 model bir araç daha dahil edilmesi eleştirilerle karşılandı.

-Erbaş’ın damadının, bazı haberlerde İsrail menşeli bir firmayla ilişkili olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Beykoz Müftülüğü’ne yapılan bir atamayla ilgili olarak da liyakat ve şartlara ilişkin iddialar gündeme geldi.

-Çeşitli sosyal konularla ilgili kamuoyunda yer alan olaylara dair, özellikle dini kurumlarla ilişkilendirilen istismar iddialarına karşı Erbaş’ın açıklama yapmaması zaman zaman eleştirildi.

-2015 yılında bir gazetede yayımlanan yazılarını Diyanet Başkanlığı döneminde kitap haline getirerek kamu kaynaklarıyla bastırdığı yönünde haberler basına yansıdı.

-Bir diğer tartışma ise Erbaş’ın kayınbiraderinin, müşavirlik görevine atanarak emekliliğe hak kazanmasıyla ilgili oldu. Bu atamanın kamuoyuna yansıması sonrasında “kamu hakkı” konusundaki hassasiyetler tartışma konusu oldu.

-Diyanet tarafından hazırlanan “Hadislerle İslam” adlı eserde basım hatası nedeniyle yaklaşık 15 milyon TL’lik kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

-Başkanlık döneminde Diyanet envanterine çeşitli marka ve modellerde birçok yeni araç katıldı. Bunlar arasında 1 adet VIP Mercedes minibüs, 2 adet Audi, 6 Passat, 10 Skoda Superb ve 1 adet TOGG bulunuyor.

