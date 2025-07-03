'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına Diyanet'ten yalanlama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara'dan Mekke'ye ütücü götürdü iddialarına ilişkin Diyanet'ten açıklama yapıldı.

Sözcü'de yer alan haberde, Diyanet'in Ankara’dan Mekke’ye ütücü götürdüğü iddia edildi. Ütücü personelin görevinin ise hac boyunca Ali Erbaş ve eşinin kıyafetlerini ütülemek olduğu ifade edilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan söz konusu haber açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Hac organizasyonunda çamaşırcı ve ütücü olarak görevlendirilen personel, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak amacıyla oluşturulan Mekke Hastanesinde, Mekke ve Medine sağlık merkezlerinde, Arafat ve Mina sağlık çadırlarında görev yapan personelin iş kıyafetlerini, yatan hastaların kıyafetlerini, nevresim ve çarşaflarını yıkayıp ütülemektedir.

Hac Organizasyonu kapsamında Arafat aşamasında, tüm personele görev verilmekte, özellikle Arafat ve Mina'daki sağlık çadırları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda hizmet sunulmaktadır.

Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan Sözcü Gazetesi'nin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır."