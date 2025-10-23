Üniversitelerdeki kişiye özel ilanlarla kadro alımları bitmek bilmiyor. Bunun son örneği Diyanet Vakfı’na bağlı 29 Mayıs Üniversitesi'nde görüldü.

Görev süresi geçen ay sona eren eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Vakfı’na bağlı 29 Mayıs Üniversitesi’nin açtığı akademik kadro ilanıyla yeniden gündemde. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2010 yılında kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için profesör alımına çıktı.

KİŞİYE ÖZEL KADRO

Üniversitenin verdiği ilandaki “Dinler Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak” şartının, Erbaş’ın özgeçmişiyle birebir örtüşmesi kulislerde “kişiye özel kadro” olarak yorumlandı.

Rektörlüğün, başvuru yapacak adayda aradığı şart “Dinler Tarihi alanında doçent unvanına sahip olması ve bu alanda çalışmalar yapmış olması”

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Erbaş, 1993’te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda göreve başlamış, 1998’de doçent, 2004’te profesör olmuştu. 2006’ya kadar aynı bölümün başkanlığını yürüttüğü bilinen Erbaş’ın, kadro ilanındaki şartları “noktasına kadar” karşılıyor.

"DİYANET’E ZARAR VERİR"

Kulislerde, Diyanet’in kurucusu olduğu bir üniversitenin, eski başkan için özel ilan açmasının “kurumsal itibara zarar verebileceği” yönünde sesler yükseldi.

Diyanet kaynaklarından bir yetkili de “Diyanet’in üniversitesinin, Diyanet’e zarar veren bir kişiyle anılması doğru olmayacaktır. Yetkililer bu konuyu hafife almamalı.” değerlendirmesinde bulundu.

İlan sosyal medyada da “Ali Erbaş’a özel kadro” yorumlarına sebep oldu.