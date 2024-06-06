Ali Erbaş’ın ailesine VIP umre turu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ile kızı, damadı, torunu ve yakınları için özel umre seyahati düzenlendiği öne sürüldü. Toplamda 40 kişiden oluşan kafilede, Seher Erbaş ve Şeydanur Erbaş Küçük ile birlikte damat Mehmet Sefa Küçük ve Diyanet’teki genel müdürlerin eşlerinin de yer aldığı iddiası tartışma yarattı.

Umre seyahatine katılan 40 kişilik kafilede, 10 erkek 30 kadın olduğu belirtilirken söz konusu organizasyonun bizzat Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş tarafından düzenlendiği ve özel kalem personeli Ahmet Şahin'in kafileyi sevk ve idare ile görevlendirildiği belirtildi.

ÖZEL İKRAMLAR

“Kadın irşat görevlisi” olarak Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü'nün eşi ve Etimesgut Vaizesi Ayşegül Güçlü’nün görevlendirildiği ileri sürülürken Hac ve Umre Genel Müdürlüğü yetkilileri, “konunun duyulmaması” konusunda uyarıldı.

Diyanet kafilesine, normal umre turlarında sunulan hizmetlerden farklı olarak bazı hizmet ve ikramlarda bulunulduğu da iddialar arasında yer aldı. Seher Erbaş’a VIP araç tahsis edildiği, konukların Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde ve Diyanet'in Mekke'deki merkezi olan Daru'l-Hadi otelinde ağırlandığı iletildi.

VIP ARAÇ

Diyanet kafilesinin, tahsis edilen özel VIP otobüs ile diğer umrecilerin götürülmediği Taif şehrine de götürüldüğü ifade edilirken Ali Erbaş’ın kızının sosyal medya hesabından Taif'te gezilen bahçeleri paylaşması, “Özel umre seyahati” iddialarını daha da kuvvetlendirdi.

Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan seyahatinde şoförlüğünü yapan Mekke Din Hizmetleri Müşavirliği personeli Ahmet Karaca'nın da VIP araçla Seher Erbaş'a hizmet ettiği de söylendi.

NE KADAR ÜCRET ALINDI?

Diyanet kaynakları, kafilenin umre için seyahat vizesi mi yoksa umre vizesi mi aldığının ve kafiledeki kişilerden ne kadar ücret alındığının sır gibi saklandığını savundu. Hac ve Umre Genel Müdürü Remzi Bircan'ın da seyahatin organizesi ile bizzat ilgilendiği ve detayları sadece kendisinin takip ettiği aktarıldı. Ali Erbaş'ın Irak seyahati sonrası Riyad'da bir programa katıldığı, ardından Mekke'ye gittiği savunuldu. Edinilen bilgiye göre, kafile 2 Mayıs'ta Türkiye'ye döndü.

ALİ ERBAŞ 10 GÜNDE 3 ÜLKE GEZMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, 12 Nisan ile 23 Nisan arasındaki 10 günlük sürede üç farklı ülkeyi ziyaret etmişti. İlk olarak İtalya’ya giden Erbaş, daha sonra Irak’ı ziyaret etmiş, en son olarak da Suudi Arabistan'a geçmişti.

DİYANET’İN KİRALANANLAR HARİCİNDE 408 ARACI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın envanterinde, kiralanan araçlar haricinde 408 aracın daha bulunduğu ortaya çıkmış ve bu olay, israf tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet, 91,8 milyar TL’lik dev bütçesiyle birçok bakanlığı geride bırakıyor.

DİYANET’İN YEMEK LİSTESİ DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aday din görevlileri için hazırladığı yemek listesi eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sık sık et yemekleri hazırlanmasını isteyen Diyanet, “Sebze yemekleri bile bol etli olsun” derken yemek listesine tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Söz konusu yemek listesinde, “Haftanın dört gününde biftek, bonfile, et haşlama, et kızartma, rosto, tavuk, ciğer, kebap türleri, rosto, kuru köfte, İzmir köfte, kadınbudu köfte, dalyan köfte, iskender kebap vb. gibi etin hakim olduğu yemekler ana yemek olarak verilecek.” ifadeleri yer almıştı.