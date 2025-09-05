Ali Erbaş’ın alacağı emekli maaşı dudak uçuklattı: İkramiyesi bile milyonları aşıyor

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Görev süresi önümüzdeki günlerde sona erecek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın alacağı emekli maaşı dudak uçuklattı. Erbaş’ın alacağı emekli ikramiyesi bile milyonları geçecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül’de sona eriyor. Görevi uzatılmazsa “Süper Emekli” olacak Erbaş, yıl sonuna kadar emekliye ayrılırsa 101 bin TL, yılbaşından sonra ayrılırsa 119 bin TL aylık emekli maaşı alacak. Erbaş’ın emekli ikramiyesi de 2.3 milyon ile 2.7 milyon TL arasında olacak. Diyanet geçmişte, ‘Emekliye fitre verilebilir’ açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Sözcü’de yer alan habere göre, halen en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL ve Erbaş’ın bir aylık emekli maaşı yaklaşık 6 emeklinin maaşına denk gelecek. Emekli ikramiyesi ise 137 emeklinin bir aylık maaşı olacak.

Sekiz yıldır Başkan olan Erbaş, hacca beraberinde götürdüğü ütücüsü, ‘Bana bir Audi’yi çok gördüler’ açıklaması, 140’ı aşkın yurt dışı gezisi, akrabalarına yönelik atamalar ve kayırmacılığı, tartışılan hutbeleri, kurucusu Atatürk’ü yok sayması ve ailesi ile hiç gündemden düşmedi. 4 kızı da tartışmalı farklı haberlerle gündeme geldi. Çantasını koruma polisine taşıtan eşi ise VİP umrelerin yanı sıra 7 kez de hacca gitti.

