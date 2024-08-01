Ali Erbaş’ın eşi 5 kez hacca gitti. 2.5 milyon kişi sıra bekliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önceki "VIP umre turu" iddialarıyla gündeme gelmişken, şimdi yeni bir iddiayla tepki çekti.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş'ın, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında hac görevini yerine getirmek üzere Mekke’ye toplam beş kez seyahat ettiği öne sürüldü.

2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgını nedeniyle hac organizasyonlarının iptal olması sebebiyle Seher Erbaş'ın bu yıllarda Mekke’ye gitmediği belirtildi.