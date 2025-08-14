Ali Erbaş’ın eşinin hac turları… 7 kere maşallah! Milyonlarca kişi kura bekliyor...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın, hac ve umre ziyaretleriyle ilgili iddialar kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş hac kurası için sıra beklerken, Seher Erbaş; 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında “VIP” kontenjanından 6 kez hacca gitmişti. Erbaş'ın 7'nci kez umreye gittiği öne sürüldü.

ÖZEL HAC VİZESİ VE LÜKS KONAKLAMA

Sözcü’nün haberine göre, Seher Erbaş’ın bu yılki hac ziyareti de özel hac vizesiyle gerçekleşti. Erbaş ailesinin, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından tahsis edilen lüks suit odalarda konakladığı ve seyahatleri boyunca konsolosluğa kayıtlı Amerikan malı GMC siyah cip kullandığı belirtildi. Diyanet, bu iddialara yanıt olarak, “Sayın Başkanımız ve eşi, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın özel hac vizesiyle hacca gitmiştir” açıklamasını yaptı. Ancak, bu açıklama kamuoyundaki soru işaretlerini gidermedi.

MALİYETLER MERAK KONUSU

Ali Erbaş’ın 2017’de Diyanet İşleri Başkanı olmasıyla başlayan süreçte, Seher Erbaş’ın 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında hacca gittiği, Sözcü'nün haberinde ise eşinin 7'nci kez hacı olduğu öne sürüldü.

Diyanet’in en uygun hac programının 250 bin TL’den başladığı belirtilirken, Seher Erbaş’ın sık sık hac ve umre ziyaretlerine katılması, “Bu maliyetler nereden karşılanıyor?” sorusunu gündeme getirdi. Bazı kaynaklar, Seher Erbaş’ın ziyaretlerinde koruma polisi eşliğinde seyahat ettiğini ve özel ikramlarla ağırlandığını öne sürdü.

MİLYONLAR KURA BEKLERKEN

Suudi Arabistan’ın ülkelere kota uygulaması nedeniyle Türkiye’den hacca gitmek isteyenler kura sistemine tabi tutuluyor. 2025 hac organizasyonu için 1 milyon 849 bin 584 kişi başvuru yaptı, ancak sadece 84 bin 942 kişi hacca gidebildi. Yaklaşık 2 milyon kişi ise gelecek yılın kurasını bekliyor. Bu durum, Seher Erbaş’ın kurasız hac ve umre ziyaretlerinin ayrıcalıklı bir statüyle gerçekleştiği iddialarını daha da tartışmalı hale getiriyor.