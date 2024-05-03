Ali Erbaş'ın lüks aracının günlük kirasının 25 bin lira olduğu ortaya çıktı

Diyanet İşler Başkanı hakkındaki tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ali Erbaş’ın makam aracı olarak Audi A8 aracını talep ettiği iddiaları sonrasında Başkanlıktan açıklama yapıldı. AUDİ A8 aracın, eski aracın sık sık arıza yapmasından dolayı ve yoğun şehir dışı faaliyetlerden dolayı kiralandığı belirtildi.

Bu açıklamalar sonrasın Ali Erbaş’a bir tepki de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan geldi. Meclis kürsüsünde elinde Ali Erbaş ve Audi araç resmi ile çıkan Ağbaba, Ali Erbaş’a çok sert ifadeler ile yüklendi.

“TOGG’A NEDEN BİNMİYORSUN?”

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in tasarruf genelgesi yayınladığı günlerde Erbaş’ın günlük 25 bin lira değerinde olan araca binmesini eleştiren Ağbaba, “Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş’ın makam aracı olarak lüks araç Audi A8 otomobilini kiralayarak kullanmasının ardından bir tepki de CHP’li vekil Veli Ağbaba’dan geldi. Meclis’te konuşan Ağbaba “Binmiş olduğu araca bakın tam da bu arada Mehmet Şimşek tasarruf genelgesi yayınlıyor. Mehmet Şimşek kim tasarruf edecek fakir fukara mı? Hiç uzağa gitme.. Genelge yayınlayacağına Diyanet İşleri Başkanına ‘Alo’ de. 6 tane makam aracına binmesin 1 tane makam aracına binsin”

GÜNLÜK DEĞERİ 25 BİN LİRA

Ağbaba yaptığı açıklamada, Ali Erbaş’ın kiralandığını açıkladığı aracın günlük kiralanma değerinin 25 bin lira olduğunu, bunun da 2 buçuk aylık emekli maaşı ve bir buçuk aylık asgari ücret değerinde olduğunu belirtti “Bu aracın günlük kirası 25 bin TL.. Bir emekli 2 buçuk aylık maaşı ile bu arabaya binebiliyor. Bir asgari ücretli bir buçuk maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Allah bunları ıslah etsin.. Allah bunlara vicdan versin..”

EMEKLİNİN 2 BUÇUK AYLIK ASGARİ ÜCRETLİNİN 1 BUÇUK AYLIK MAAŞI

Ağbaba’nın çok sert ifadeler ile hedef aldığı Ali Erbaş’a yönelik açıklamaları şu şekilde:

Bu fotoğrafa siz yabancı değilsiniz AK Parti Milletvekilleri olarak çünkü israf ve şatafat sizin yaşam biçiminiz olmuş durumda. 16 milyon emeklinin 10 bin lira maaş aldığı bir ülkede yüzbinlerce asgari ücretlinin geçinmekte zorlandığı beslenmekte zorlandığı bir dönemde Diyanet işler Başkanının binmiş olduğu araca bakın değerli arkadaşlar.

Binmiş olduğu araca bakın tam da bu arada Mehmet Şimşek tasarruf genelgesi yayınlıyor. Mehmet Şimşek kim tasarruf edecek fakir fukara mı? Hiç uzağa gitme.. Genelge yayınlayacağına Diyanet İşleri Başkanına ‘Alo’ de. 6 tane makam aracına binmesin 1 tane makam aracına binsin ayrıca biliyorsunuz Ak Parti Sayın Erbaş yerli ve milli.. Yav yerli ve milliysen TOGG’a binsene! TOGG’a niye binmiyorsun.. Ayağın mı kirlenir ne olur? Ne özelliğin var senin!

Bu aracın günlük kirası 25 bin TL.. Bir emekli 2 buçuk aylık maaşı ile bu arabaya binebiliyor. Bir asgari ücretli bir buçuk maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Allah bunları ıslah etsin.. Allah bunlara vicdan versin..

VALİ ERBAŞ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son olarak lüks araba kiralaması ile gündem olan Erbaş bundan çok kısa bir zaman önce bu defa Arapça bilmemesi ve dua okumak için elinden kopya çektiği iddiası ile gündem olmuştu. Erdoğan’ın Irak ziyaretinde kendisine Arapça soru sorulunca tercüman istemesi çokça gündem olan Erbaş, ortaya çıkan videosuna rağmen Arapça bildiği yönünde daha sonra açıklama yapmıştı.

Bir açılışta ise dua okurken eline bakarak okuduğu yine videolu bir şekilde kameralara yansıyan Erbaş, bu konu hakkında ise elinde makas olduğunu açıklamıştı.

Son olarak kendisinin çok sayıda makam aracı olduğu ve bunun da üzerine Audi A8 marka otomobil istemesine ise daha sonra yaptığı açıklama da eski makam aracı Audi A6 aracın ekonomik ömrünü tamamladığı ve sık sık arıza yapmasından dolayı A8 kiraladıklarını açıklamıştı.