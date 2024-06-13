Ali Erbaş’ın özel kalemine 4 buçuk milyonluk yeni makam aracı alındı

Diyanet’in araba sevdası bitmek bilmiyor. Diyanet en son değeri 15 milyon TL olan Audi A8 makam aracı ile gündeme gelmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 4, 5 milyonluk yeni bir araç eklendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalemi ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkanı Hasan Güçlü’nün 2022 model aracını koruma ekibine devredince Güçlü’ye yeni bir lüks araç temin edildiği ileri sürüldü.

Diyanet Vakfı üzerinden alındığı iddia edilen aracın güncel piyasa değerinin ise 4,5 milyon TL olduğu belirtildi.

SİVİL PLAKA

Öte yandan Güçlü’nün koruma ekibine verdiği aracının sivil plakalı olduğu öğrenildi.

Yeni aracın Skoda Superb 4X4 özel üretim olduğu da iddia edildi..

Ayrıca bu lüks aracın alınmasının ardından Diyanet’te bazı rahatsızlıkların doğduğu Güçlü’yle ilgili, “Devlet ve vakıf malını istediği gibi kullanıyor. Soyadı gibi ‘Güçlü’ konumda. Hem Özel Kalem hem de Teftiş Başkanlığı yapıyor. Şikâyet edilse bile kendi dosyasını kendisi kapatıyor” yorumlarının yapıldığı öne sürüldü.

GARAJ TIKA BASA DOLU

Erbaş’ın kullanması için tutulan araçların listesi şöyle:

İki adet Mercedes

Bir adet zırhlı Mercedes

Bir adet kırmızı TOGG

Bir adet Mercedes Vito

Bir adet Audi A8

Kiralananlar ve Diyanet Vakfı üzerinden satın alınarak başkanlığa tahsis edilen araçların sayısı ise tam olarak bilinmiyor.