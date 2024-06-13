Ali Erbaş’ın özel kalemine 4 buçuk milyonluk yeni makam aracı alındı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Ali Erbaş’ın özel kalemine 4 buçuk milyonluk yeni makam aracı alındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın özel kalemi Hasan Güçlü’ye 4, 5 milyonluk yeni bir makam aracının satın alındığı iddia edildi. Garaj tıka basa doldu.

Diyanet’in araba sevdası bitmek bilmiyor. Diyanet en son değeri 15 milyon TL olan Audi A8 makam aracı ile gündeme gelmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 4, 5 milyonluk yeni bir araç eklendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalemi ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkanı Hasan Güçlü’nün 2022 model aracını koruma ekibine devredince Güçlü’ye yeni bir lüks araç temin edildiği ileri sürüldü.

Diyanet Vakfı üzerinden alındığı iddia edilen aracın güncel piyasa değerinin ise 4,5 milyon TL olduğu belirtildi.

ali-erbas-1488823.jpg

SİVİL PLAKA

Öte yandan Güçlü’nün koruma ekibine verdiği aracının sivil plakalı olduğu öğrenildi.

Yeni aracın Skoda Superb 4X4 özel üretim olduğu da iddia edildi..

Ayrıca bu lüks aracın alınmasının ardından Diyanet’te bazı rahatsızlıkların doğduğu Güçlü’yle ilgili, “Devlet ve vakıf malını istediği gibi kullanıyor. Soyadı gibi ‘Güçlü’ konumda. Hem Özel Kalem hem de Teftiş Başkanlığı yapıyor. Şikâyet edilse bile kendi dosyasını kendisi kapatıyor” yorumlarının yapıldığı öne sürüldü.

GARAJ TIKA BASA DOLU

Erbaş’ın kullanması için tutulan araçların listesi şöyle:

İki adet Mercedes

Bir adet zırhlı Mercedes

Bir adet kırmızı TOGG

Bir adet Mercedes Vito

Bir adet Audi A8

Kiralananlar ve Diyanet Vakfı üzerinden satın alınarak başkanlığa tahsis edilen araçların sayısı ise tam olarak bilinmiyor.

araba.jpg

pg.jpg

İlgili Haberler
Ali Erbaş’ın ailesine VIP umre turu
Diyanet tasarrufu umursamadı. Ali Erbaş 10 günde 3 ülke gezdi
Son Haberler
Otostop çeken çift durdurdukları kepçenin önünde yolculuk yaptı Yaşam
Otostop çeken çift durdurdukları kepçenin önünde yolculuk yaptı
Süt kovasına düşün bebek öldü Gündem
Süt kovasına düşün bebek öldü
AKP ve MHP yanlışlıkla rantı engelledi Gündem
AKP ve MHP yanlışlıkla rantı engelledi
Arda Güler ve Hakan'ın kovmuştu. TFF'den açıklama geldi Spor
Arda Güler ve Hakan'ın kovmuştu. TFF'den açıklama geldi
Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları Sağlık
Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları
Ajda Pekkan ve Selda Bağcan'dan efsane düet. Sivas’ın Yolları’na türküsünü söylediler Magazin
Ajda Pekkan ve Selda Bağcan'dan efsane düet. Sivas’ın Yolları’na türküsünü söylediler
Konut satışlarında büyük düşüş Ekonomi
Konut satışlarında büyük düşüş