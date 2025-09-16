Ali Erbaş'tan çekmece uyarısı. Makam odasını boşaltıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam odasının boşaltıldığı savunuldu. Makam odası ile birlikte, 17 Eylül'de görev süresi dolacak Erbaş'ın özel kaleminin odasının da boşaltıldığı bildirildi.

Birgün'deki habere göre, Diyanet kaynakları, odaları boşaltan ekibe, "Çekmecelerde haber olacak bir şey kalmasın" denildiğini öne sürdü.

İddiaya göre öte yandan, makam katında çalışan personel ile toplantı yapılıp, "Geçmek istediğiniz birim var mı?" diye de soruldu.

