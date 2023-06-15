Ali Göreç: Dünya rekorunu kırmanın yolu bu

Editör: Ufuk Cingöz

Türk tenisinin duayen isimlerinden, Kadın Milli Takım Kaptanı ve Optimum Tenis Akademisi Direktörü Ali Göreç, Tenise başlamasından Türk tenisinin gelişim sürecine ve bundan sonrası için ideallerine kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tenis’e nasıl yöneldiğini anlatan Göreç, hayat hikayesine de şu sözlerle değindi “Tenis benim kalbime, ruhuma en iyi gelen şeydi ve 80’lerin başında tenisi meslek edinmeye karar verdim.

Bu tarihler, sanayi toplumunda verimli olan insanlara en fazla ihtiyaç duyulan dönemler ve kimya süper yükselen bir değer... Ben bu kararı verdiğimde babam hariç herkes ‘Sen deli misin, kimya söz konusu iken, tenis ne demek? İnsanların aşçısı olur, şoförü olur, tenis hocası olur, bu mudur senin istediğin?’ dediler. Ama o zamanlardan demek bir vizyon olarak tenis eğitim sektörünün gelişeceğini, insanlara iyi geleceğini düşünüyordum. Ben de tam bilmiyorum ama hissiyatım öyleydi. Babam da ‘Kalbinin sesini dinle ama tenise devam edeceksen kimyada nasıl kalifiye olduysan aynı şekilde kalifiye ol, ondan sonra hayatını onun üzerine kur’ dedi.

Ondan itibaren Almanya’da spor ve tenis okudum, sonrasında en üst düzey antrenörlük eğitimlerini aldım. Hayat tenisin üzerine kuruldu ve iyi ki öyle oldu.

Bugün benim 50. meslek yılım. Daha bir gün bile işime, ayaklarım geri giderek gelmedim.

Benim gençlere de verdiğim en önemli nasihat; ‘Kalbinin sesini dinle ve o konuda olabileceğinin en iyisi ol’ cümlesi oldu” dedi.

Spor ve akademik hayatını bir arada götürdüğünü vurgulayan Ali Göreç “Okul eğitimi ve performans tenisinin en zorluk oluşturduğu dönem lise dönemleri oluyor. Ben liseye giderken günde 2 saatten fazla tenis oynamıyordum ama, bizim zamanımızda bugünkü kadar rekabetçi ve iyi organize edilmiş, profesyonel bir tenis sektörü de yoktu. Benim üniversite ve sonrasındaki dönemimde oynadığım zamanlarda ATP kurulma ve henüz gelişme aşamasındaydı.

Dünya klasmanı belki de en iyi oyuncuları göstermiyordu ve profesyoneller değişik para ödüllü turnuvalara girerek para kazanıyordu” ifadelerini kullandı.

En uzun tenis oynama rekoruna sahip olan Göreç, rekorun sırrını anlattı. Göreç “Bunun kuralı şu; normalde saha değişiminde aşağı yukarı 1 dakika kadar toplamda süreniz var. Bu süreyi kullanmayıp biriktirebilirsiniz dinlenmek için. Dünya rekoru kırmanın kuralı bu. Biz 3-4 saat arka arkaya hiç durmadan oynadık. Ondan sonra 20 dakikaları biriktirdik. Bunu biz Köln Spor Yüksekokulu ile birlikte yaptık. Onlar bizi buna hazırladılar. Uyku rejimi, meditasyon rejimi, kısa sürede power nap dedikleri şey. Bilimsel bir proje oldu. Teniste karbonhidratın daha fazla kullanıldığı, proteinin biraz daha az kullanıldığı, hangi enerji sistemleri tenis için ön planda, bunlar ortaya çıkmış oldu. Bu şan şöhret için değildi de, Köln Yüksekokulu'na destekti. Günahlarını almayayım ama denediğim için söylüyorum. 120 saati normal şartlarda oynamak bir insan için mümkün değil" dedi.