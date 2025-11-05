AKP Seçim İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavuz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında 'kriz' yorumları hakkında konuştu. Bahçeli ve Erdoğan arasında herhangi bir kriz olamayacağını dile getiren Yavuz, “Bu iki liderimiz ve bu iki parti olduğu sürece hiçbir ihtilaf çıkmadan ittifak, Türkiye'nin menfaatine olan karşılıklı iletişim ve irtibat devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır” sözlerini sarf etti.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ ARASINDA KRİZ YOK"

Yavuz, "Ne AK Parti ne MHP öncelikle kendi partisinin ne kazanacağı üzerinden yaklaşmıyor meseleye, bunu çok net gördüm. Ben, AK Parti ile MHP arasında, Devlet Bey ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında hiçbir zaman bir ihtilafın olmayacağı noktasında iddialıyım. Neden; İki parti de iki lider de, öncelikle millet-memleket meselelerinin mühimser bir halde yaklaşıyor tüm meselelere. O yüzden anlaşmamız ve anlaşmaları çok kolay oluyor. Bu iki liderimiz ve bu iki parti olduğu sürece hiçbir ihtilaf çıkmadan ittifak, Türkiye'nin menfaatine olan karşılıklı iletişim ve irtibat devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.

“BAŞKA YERDEKİ GÖRÜNTÜYE BAKMAM, ANA ANLAYIŞA, ANA YAKLAŞIMA BAKARIM"

Yavuz'a Bahçeli'nin 'Sessiz protestosu' olarak da anılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki Anıtkabir törenine katılmama sebebi de soruldu. Yavuz şunları ifade etti "Ben oradaki görüntüye, başka yerdeki görüntüye bakmam; ana anlayışa, ana yaklaşıma bakarım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Bahçeli arasında yakın bir zamanda bir görüşme olup olmayacağına da yanıt veren Yavuz, "Ben her zaman bir görüşmenin olduğu kanaatindeyim zaten. Çok sık görüşme yapılıyor ve her zaman bir iletişiminin, irtibatın, ilişkinin olduğunu biliyorum. Bütün bunlar konuşuldu diye 'Biz bu konuşulanları boşa çıkartalım diye yarın bir araya gelelim' yaklaşımının sergilenmeyeceğinden eminim. Normal rutin görüşme zamanı gelmişse görüşülecektir” dedi.

“AK PARTİ'NİN NE YÖNDE OY VERECEĞİNE İLİŞKİN BİR TARTIŞMANIN İÇİNDE BEN HİÇ OLMADIM”

Vatan hainliğinden hüküm giyen Öcalan ile İmralı Süreci'nde Meclis'teki komisyonun görüşmesinde AKP'nin tavrının ne olacağı konusunda da yorum yapan Yavuz, şu ifadeleri kullandı, "AK Parti'nin ne yönde oy vereceğine ilişkin bir tartışmanın içinde ben hiç olmadım. Benim olduğum yerde bu hiç konuşulmadı. Terörsüz Türkiye konusu şu anda Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisidir. Sayın Devlet Bahçeli'ye atfettiğiniz yaklaşım ve daha önce öngörülerinizin ötesindeki yaklaşımların her biri Sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye konusunda niyetinin ne kadar sahih ve ne kadar bu konuda elini taşın altına koyma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki zaten yaklaşımı geçmişten beri belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de terörsüz bir tablo oluşsun, kardeşlik iklimi çok daha derinleşsin, kökleşsin, yerleşsin diye her şeyini ortaya koymuş biri.

Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Devlet Bahçeli açısından bu iradeyi görmemezlikten gelmemiz gerekir.

Terörsüz Türkiye sadece PKK'nın Türkiye'den çıkmasıyla sınırlı bir mesele olmadığını da herkes biliyor. PKK'nın içerideki hali hem dışarıya olan bütün bağlantılarıyla ilgili topyekun bir meseledir. Hatta bu PKK'nın ötesinde bir meseledir."

“BEN SEÇİMLERİN 2028 YILINDA YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağına ve Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin seçimlerin 2028 yılında yapılmasını beklediğini, seçim tarihinde 1 hafta önce ya da 1 hafta sonra yapılsa bile Erdoğan’ın adaylığının geçerli olacağını belirtti.

Yavuz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı,

"Ben seçimlerin 2028'de olacağını düşünüyorum. Ben kanaatimi net söylüyorum. Verilmiş bir karar yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığına ilişkin bir tablo oluşmasına katkı sağlayacak şekilde Meclis'in bir karar vermesini umuyoruz, bekliyoruz, istiyoruz. Ama bunun için 2027'de o seçimi yapması gerekmiyor. Bir hafta önceye de alsa olur. Bir hafta, iki hafta, bir ay olur. O yüzden 2028 diyorum."