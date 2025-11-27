YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, Aksaray’daki sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarını parti binasında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, hem yerel hem de ulusal gündeme ilişkin önemli istişareler yapıldı. Karakuş, nazik ziyaretlerinden dolayı STK temsilcilerine teşekkür ederek, Aksaray ve ülke için yürütülen çalışmalara verdikleri katkının önemine dikkat çekti.

Ali Karakuş yaptığı açıklamada, “Aksaray’ımızın kıymetli STK başkanları, Parti Binamızda Genel Başkan Vekilimiz Sayın Ayhan Erel Bey ve teşkilatımızı ziyaret etmişlerdir. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, Aksaray’ımız ve ülkemiz adına yürüttüğümüz çalışmalara güç kattıklarını ifade ediyoruz” dedi.

Ziyarete katılan STK başkanları arasında Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve Damızlık Süt Sığırı Birliği Başkanı Bekir Kayan yer aldı.

Görüşmelerde, Aksaray’ın ekonomik ve sosyal gelişimi, tarım ve hayvancılık alanındaki projeler ile yerel iş birliği fırsatları ele alındı. Başkan Karakuş, “STK Başkanlarımızla ülkemiz ve Aksaray gündemine dair önemli istişarelerde bulunduk. Değerli STK Başkanlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı diyalog ve iş birliği mesajlarıyla sona ererken, Ali Karakuş ve STK temsilcileri önümüzdeki dönemde ortak projeler ve Aksaray’a değer katacak girişimler üzerinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.