Ali Koç 2040'a kadar uzattı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç 2040'a kadar uzattı

EuroLeague'de önemli karar: 13 hissedar 2040'a kadar ortaklık yenileme kararı aldı.

Turkish Airlines EuroLeague'de, geleceğin yapısını şekillendirecek önemli bir karar alındı.

Eurohoops'un haberine göre, EuroLeague'in 13 hissedarı, 2025 yazından itibaren geçerli olacak 15 yıllık yeni bir anlaşmayla ortaklıklarını 2040 yılına kadar uzatma kararı aldı.

Bu yeni dönemde CSKA Moskova'nın dahil edileceği, ancak ALBA Berlin'in bu anlaşmanın dışında kalacağı belirtildi.

13 ORTAK ANLAŞTI

Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milan, Bayern Münih, ASVEL, Zalgiris Kaunas ve CSKA Moskova'nın yer aldığı 13 hissedar, bu uzun vadeli ortaklık için masaya oturdu.

Kararın, önümüzdeki hafta düzenlenecek yönetim kurulu toplantısında oylanması ve onaylanması bekleniyor. ALBA Berlin'in mevcut hissedarlık durumu bu kararla sona erecek olsa da, gelecekte ALBA ve benzeri kulüpler, yeni kurallar çerçevesinde uzun vadeli lisanslarla lige dahil edilebilir.

YARIŞ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, gelecek sezon EuroLeague ve BKT EuroCup'ta yarışacak takımların listesi de önümüzdeki hafta açıklanacak. Monaco ve Paris'in EuroLeague'e katılımının kesinleşmesinin ardından, 5 takım arasından 4 wildcard için yarış devam ediyor. Kızılyıldız, Partizan, Virtus Bologna ve ALBA Berlin'in gelecek sezon EuroLeague'de yer alması beklenirken, Valencia'nın EuroCup'ta mücadele etmesi öngörülüyor.

TARİFELER BELLİ OLDU

Wildcard için takımlardan talep edilen toplam bir milyon avro, 750 bin avroluk katılım ücreti ve 250 bin avroluk müsabaka masrafları avansını kapsıyor.

London Lions'un gelecek yıl EuroCup'ta yer alma ihtimalinin düşük olduğu, henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, genel beklenti bu yönde.

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