Ali Koç 271 milyon Euro'luk müjdeyi açıkladı: Fenerbahçe'den dev hamle!

Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan stadyum ve forma sponsorluğu sözleşmesi özelinde bir gala düzenlendi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Bankalar Birliği'nden çıkmak için önemli bir mesafe katteklerini söyleyek Fenerbahçe camiasına müjdeyi verdi.

"REKOR BİR ANLAŞMA OLDU"

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Chobani ve Fenerbahçemiz arasında yapılan anlaşma Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek montanlı stratejik iş birliklerinden biridir. Gururla söyleyebiliyoruz ki bu anlaşma Avrupa'nın da stat sponsorlukları konusunda en yüksek montanlı anlaşmalarından biri olup bizim için çok kısa bir sürede ikinci rekor sponsorluk açıklamamıza vesile oldu. İlk sponsorluğumuzu ekipman veya teknik sponsorluk denen Adidas'la yaptığımız 5 yılı kapsayan ve tüm kadın-erkek altyapı dahil takımlarımızı kapsayan anlaşmamızdı. Bu sponsorluk anlaşmamız da kendi alanında ülkemiz için rekor bir anlaşma oldu.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN KISA SÜREDE ÇIKACAĞIZ"

"Bankalar Birliği'nden çıkmamıza da ramak kaldı. 340 küsürlerden 69 milyon Euro'ya indirebildik. Ve inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle bu anlaşmadan çok kısa sürede çıkacağız."