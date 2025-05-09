Ali Koç 4 transfer yapılacağını söylemişti! O liste ortaya çıktı: Taraftar çılgına dönecek

Fenerbahçe'de birçok ismin istifaya davet ettiği başkan Ali Koç, TRT Spor'da canlı yayına çıkmıştı. Kulüp hakkında hemen hemen her konuya değinen Koç'un söylediklerinden taraftarların dikkatini en çok çeken kısım ise '4 top transfer' sözleriydi. Herkesin merak ettiği bu isimlerin kim olduğu ortaya çıktı.

ALİ KOÇ'UN HEDEFİNDEKİ İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer etmek istediği 4 isim şunlar; Ederson, Heung-Min Son, Dusan Vlahovic ve Jonathan David.

Ederson: 2017'den bu yana Manchester City forması giyen kaleci, aynı zamanda Brezilya Milli Takım formasını da giyiyor. Bu sezon 34 resmi maçta 47 gol yerken 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Heung-Min Son: Tottenham forması giyen Güney Koreli Heung-Min Son, Leverkusen'den 30 milyon euroya Londra ekibine gitmişti. Bir yıl daha sözleşmesi olan Son, bu sezon 43 resmi maçta 11 gol ve 12 asist üretti.

Dusan Vlahovic: Juventus ile bir yıl sözleşmesi kalan Sırp Dusan Vlahovic, bu sezon 38 maça çıktı. Yıldız oyuncu, bu mücadelelerde Torino ekibine 14 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Jonathan David: Ligue 1 ekibi Lille'de oynayan Kanadalı Jonathan David'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kanada Milli Takımı forması da giyen David, bu sezon Fransız takımına 47 karşılaşmada 25 gol ve 12 asist üretti.