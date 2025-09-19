Ali Koç açıkladı: AKP'li belediye başkanı ceza aldı

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada “Şike hâlâ devam ediyor” paylaşımıyla gündem olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 6222 sayılı kanun kapsamında cezalandırıldı.

“ŞİKE HALA DEVAM EDİYOR” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Maçın hakem kararlarına sert tepki gösteren Genç, “Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz” ifadelerini kullanmış ve bu sözler Fenerbahçe camiasında büyük tepkiyle karşılanmıştı.

AHMET METİN GENÇ'E 6222 CEZASI UYGULANDI

Seçimi öncesi kongre üyeleriyle buluşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ahmet Metin Genç’e verilen cezayı duyurdu. Ali Koç, "Trabzon Belediye Başkanı'na 6222 cezası uygulandı" dedi.