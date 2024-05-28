Ali Koç açıkladı. Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak

Trendyol Süper Lig’i 99 puanla Galatasaray’ın arkasında 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de gözler yaklaşan seçime çevrildi.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM KARŞI KARŞIYA GELECEK

30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

2018’in rövanşı olacak seçimin kıran kırana geçmesi beklenirken taraflar kongre üyeleri ile yaptıkları toplantıları sıklaştırdı.

Son olarak Mersin’de kongre üyeleri ile bir araya gelen Ali Koç gündemi sarsacak bir açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE KUPASI'NDA OLMAYACAĞIZ"

Gelecek sezon Türkiye Kupası’na katılmayacaklarını söyleyen Ali Koç açıklamasında, “Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağız. Koskoca sezonda sadece 1 kırmızı kart aldılar. Avrupa'da ise 4 kırmızı kart aldılar, oynadıkları maç sayısı belli. Biz ise 5 kırmızı kart alıyoruz. Trabzonspor maçına 9 sarı kart sınırında oyuncuyla çıktık. Ben tarihte ilk defa böyle bir şey görüyorum. 99 puan aldık. Eğer 102 puan alsaydık, rakibe 103 puan aldıracaklardı” dedi.

KONGREDEN YETKİYİ ALMIŞTI

Sarı-lacivertliler Trabzonspor derbisinde yaşananlar sonrası 2 Nisan tarihinde Olağanüstü Kongre’ye gitmiş ve üyeler yönetime Türkiye Kupası’na katılmamak da dahil olmak üzere pek çok yetkiyi tanımıştı.