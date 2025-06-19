Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe yıldızsız devam edecek

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Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe yıldızsız devam edecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas ile Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza attıklarını belirterek "Formadaki yıldız kullanımımız geçtiğimiz sezonki gibi devam edecek" dedi. Sarı lacivertlilerin formasında geçen sezon yıldız bulunmuyordu.

Fenerbahçe ile Adidas arasında yapılan forma sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek. Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Formada yıldız kullanıp kullanmayacaklarıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ali Koç, "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek" dedi.

Sarı lacivertliler geçen sezon formasında yıldız kullanmamıştı.

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