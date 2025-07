Ali Koç açıkladı, ünlü gazeteciden teyit geldi: F.Bahçe teklif yükseltti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda iki transferin Feyenoord maçına yetişeceğini duyurmuştu.

FENERBAHÇE SKRINIAR İÇİN TEKLİF YÜKSELTTİ

Bu açıklamanın ardından ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Skriniar transferine ilişkin sıcak gelişmeyi paylaştı.

Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’in yıldız savunmacısı Milan Skriniar için teklifini yükseltti. Transferde son onay için görüşmeler sürerken Slovak oyuncunun da sarı-lacivertli formayı istediği belirtildi.

???????????? Understand Fenerbahçe have improved their bid to Paris Saint-Germain for Milan Škriniar!



Negotiations underway to try get final green light from PSG… Škriniar wants the move, Mourinho wants him. pic.twitter.com/YoIrKRd6Vr