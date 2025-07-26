Ali Koç açıkladı, ünlü gazeteciden teyit geldi: F.Bahçe teklif yükseltti

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Ali Koç açıkladı, ünlü gazeteciden teyit geldi: F.Bahçe teklif yükseltti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı transfer açıklamasına ünlü gazeteci Fabrizio Romano'dan teyit geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda iki transferin Feyenoord maçına yetişeceğini duyurmuştu.

FENERBAHÇE SKRINIAR İÇİN TEKLİF YÜKSELTTİ

Bu açıklamanın ardından ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Skriniar transferine ilişkin sıcak gelişmeyi paylaştı.

Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’in yıldız savunmacısı Milan Skriniar için teklifini yükseltti. Transferde son onay için görüşmeler sürerken Slovak oyuncunun da sarı-lacivertli formayı istediği belirtildi.

MOURINHO BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Jose Mourinho'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 29 yaşındaki Slovak stoperin transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

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