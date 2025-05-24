Ali Koç anlaşmayı resmen sağladı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör için hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile görüştü. Tecrübeli teknik adam transfer raporunu sunsa da Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle görüşmelerde bulunan Mourinho, gitmek için yardımcılarıyla birlikte kalan yıllık ücretini istiyor. Bu gelişmenin ardından Ali Koç, sürpriz bir isim ile anlaşmaya vardı.

ALİ KOÇ EDIN TERZIC İLE ANLAŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho ile yollarını ayırırsa Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic'i takımın başına getirecek. Başkan Ali Koç, İstanbul'da bulunun Alman teknik direktörle bir görüşme gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanan Terzic'in Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hakkında bilgi toplamaya başladığı belirtildi.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenörlük görevi yapmıştı.