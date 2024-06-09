Ali Koç Aziz Yıldırım'a fark attı

Fenerbahçe'de haftalardır beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul devam ediyor.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kozlarını paylaştığı seçimde sandıkların kapanmasına az bir zaman kalırken 10 binlerce taraftar oy kullanmak için Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'na geldi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olacağı merakla beklenirken sosyal medyaya düşen bir fotoğraf büyük ilgi gördü.

Genel Kurul'da seçimine yapan bir üye oy kullanma kabinindeki oy pusulalarının son halini paylaştı.

ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM'A FARK ATTI

Paylaşılan fotoğrafta seçimde sarı rengi tercih eden Ali Koç'un pusulalarının bitmek üzere olduğu görüldü.

Beyaz rengi kullanan Aziz Yıldırım'ın ise pusulalarının hala kabinde büyük bir yığın olarak kalması Ali Koç'un seçimi farkla önde götürdüğü şeklinde yorumların yapılmasına sebep oldu.

BAZI TARAFTARLAR TAM TERSİNİ SAVUNDU

Ancak bazı Fenerbahçeli taraftarlar diğer bazı sandıklarda da durumun tam tersi olduğunu belirtti.

Taraftarlar bazı sandıklarda Aziz Yıldırım'a ait beyaz pusulanın daha az olduğunu savundu.

Ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir fotoğraf paylaşılmadı.