Ali Koç başkanlığa devam edecek mi? Şansal Büyüka açıkladı. Fenerbahçe'ye kurulan kumpası anlattı

343 Digital’in Youtube kanalına konuk olan Şansal Büyüka Fenerbahçe başkanı Ali Koç’un Habertürk’teki açıklamalarını değerlendirdi.

Şansal Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:

"Tabii kendi kusurları da var Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi tavırlar da var.

Fenerbahçe'ye karşı hakikaten tuzakların kurulduğunu söylemeliyiz.

Örneğin 8 sene olmuş Rize Trabzon yolundaki kurşunlanma olayının üstünden.

Devlet böyle toplu iğne başı kadar yerden suçluyu yanlış yapanı bulup çıkarıyor.

8 senedir bir otobüsü kurşunlayanı bulamadı.

İnanılır gibi değil bu iş nasıl oluyor buna benzer bir sürü şey var tabii 3 Temmuz'u var, o var bu var.

Baktığında Fenerbahçe çok ciddi badireler atlattı kabul ediyorum Ali başkan döneminde de sürdü

Bir kesimin de işi siyasallaştırıp Ali başkanı hedef alması var.

Ona da katılıyorum ama bütün bunlara rağmen bir de ifade kullandı asla asla demeyi öğrendim dedi.

Yani bırakmayı düşünüyorum ama asla bırakıyorum demedi.

Belki ikna edilirse yola devam eder bana göre etmesinde de fayda var.

Çünkü Ali Koç'un olmadığı bir Fenerbahçe'nin ekonomisini düşünemiyorum."