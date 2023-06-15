Ali Koç Bayern Münih'in yıldızıyla görüşüyor. Alman basını da doğruladı

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme! Başkan Ali Koç Alman yıldız Thomas Müller ile görüşmelere başladı.

Ali Koç Bayern Münih'in yıldızıyla görüşüyor. Alman basını da doğruladı

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camianın hasret kaldığı şampiyonluk için harekete geçti.

Takımın yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklaması beklenen Ali Koç, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Koç'un çok gizli bir şekilde sürdürmeye çalıştığı transfer operasyonu Alman basınına sızdı ve listedeki ilk isim ortaya çıktı.

İddiaya göre Koç, Bayern Münih'in dünyaca ünlü yıldızı Thomas Müller ile görüşmelere başladı.

Sezon ortasında Bayern Münih'in teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getirmesinin ardından sık sık yedek kalan, sözleşmesi de sona eren Müller'in yapılan ilk teklife olumlu yaklaştığı ileri sürüldü.

Buna göre 33 yaşındaki Müller'e 3 yıllık sözleşme teklif edildi. Tarafların parasal konuyu görüştükleri, bunda da büyük mesafe alındığı iddia edildi.

2000 yılından beri Bayern Münih'te forma giyen Müller; santrfor, santrfor arkası ve kanatlarda görev yapabiliyor.

Kulüp kariyerinde 654 resmi maçta 228 gol atan Müller, Alman Milli Takımı'nda da 120 maçta fileleri 43 kez havalandırdı.

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