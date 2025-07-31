Ali Koç bırakmıştı! Kulüpler Birliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Ertuğrul Doğan yönetimindeki Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeni görev dağılımı açıklandı.
Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vakıftaki görev dağılımı şöyle oluştu:
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurettin Açıkalın (Kayserispor)
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Turgut (Çaykur Rizespor)
Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Özkaya (Eyüpspor)
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Sepil (Göztepe)
Kulüpler Birliği Vakfı İcra Kurulu görev dağılımı belli oldu. pic.twitter.com/LPutDh5HB8— Kulüpler Birliği (@kulupler) July 30, 2025
Kulüpler Birliği Vakfının dün İstanbul'da yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlığa seçilmişti.