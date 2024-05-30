Ali Koç 'Bize kafayı takmışlar' diyerek Tayyip Erdoğan'a seslendi

8-9 Haziran tarihleri arasında Fenerbahçe’de gerçekleşecek seçimler öncesi iki adayda çalışmalarına hız verdi.

Kalamış’ta Kongre Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ali Koç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile camianın arası bozmaya çalışanlar olduğunu iddia etti.

"İKTİDARLA KAFA KAFAYA GETİRMEYE ÇALIŞAN BİR ZİHNİYET VAR"

İktidarla kafa kafaya getirmeye çalışanlar olduğunu belirten Ali Koç açıklamasında, "Bizi özellikle Cumhurbaşkanı ve iktidarla kafa kafaya getirmeye çalışan bir zihniyet var. İktidarın yakınlarında bize kafayı takmış bir grup var. Bu hükümetimiz değil, Cumhurbaşkanımız değil. Fenerbahçe, devlet söz konusuysa boynu kıldan incedir. Tarihte bunun örnekleri vardır" dedi.

"RİYAD'DAKİ OLAYA UYANDILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Riyad’da yaşananlar hakkında yanlış bilgilendirildiğini söyleyen Ali Koç, "Doğru bilgilendirildiği zaman, Riyad’daki olaya uyandılar, doğru kararlar verebileceğine inandığımız için bizim önümüzdeki dönem yapacağımız en önemli şeylerden biri, hükümetimizle, devletimizle bu aradaki fitneci, iftiracıları aradan çıkarıp gerçeklerle asgari müşterekte birleşmek" ifadelerini kullandı.