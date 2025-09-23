Ali Koç böyle veda etti: Gurur duyuyorum!

Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, başkan seçildi. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı. Bu sonuçla 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

Ali Koç, bugün kongre üyelerine veda mesajı gönderdi.

"GURUR, HÜZÜN VE MİNNETLE YAZIYORUM"

Sarı-lacivertli kulübe ve camiaya hizmet ettiği için gurur duyduğunu ifade eden Ali Koç, "Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık" dedi.

"AŞKIMIZ YALNIZCA KUPALARLA ÖLÇÜLMEZ"

"Fenerbahçe’ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil; duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür" diyen Koç, "Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe’ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN EMRİNDE OLACAĞIM"

Camianın birlik olması gerektiğini belirten Ali Koç, şöyle devam etti:

"Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin; rekabetin değil, kenetlenmenin zamanıdır.

Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe’nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın. Sevgi ve selamlarımla."

