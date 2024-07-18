Ali Koç Büyükekşi’yi herkesin içinde yerin dibine soktu. Dursun Özbek şaştı kaldı

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçiminde söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yerden yere vurdu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Ali Koç: "Hazır UEFA ve FIFA yetkilileri buradayken, altyapımızdan yetişen Merih Demiral'a verilen haksız cezayla ilgili konuşmak istiyorum. Türk devletlerinin tamamında sadece kendimizi ilgilendiren, hiçbir hakaret barındırmayan bir sembol yüzünden verilen ceza haksızdır."

Ali Koç: "Bu seçim bizim için yok hükmündedir. Bizlerin hür iradesi gasp edilmiştir. Ne yazık ki bugün burada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyemiyoruz."

Ali Koç: "100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size."

Ali Koç: "Büyükekşi ve onun için lobi yapanları tebrik ediyorum."

Ali Koç: “Yaşattığınız skandallara rağmen hala burada başkan adayı olarak oturuyor olmanızı tebrik ederim Mehmet Büyükekşi, helal olsun size!”

Ali Koç: ''Yönetim şekli toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen, tarihin hiçbir sezonunda görüşmemiş skandalları tek sezonda yaşatan, hiçbir sorumluluk almayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen bir başkan olmanıza rağmen yine aday olarak çıkmanızı tebrik ederim.''

Ali Koç: "18 Temmuz'da seçim olacak ve Büyükekşi aday olmayacak" vaadine inanarak imzalarını geri çeken kulüplerimize sesleniyorum: Kendinizi aldatılmış hissediyor musunuz?"

Ali Koç: "Türkiye'yi UEFA'da temsil eden Servet Yardımcı, kendisine yapılan baskılara boyun eğerek adaylıktan çekildi. Servet Yardımcı, "malum kirli yapı, mevcut sistemin devamı" derken neyi kastetmektedir? Bunu bilmek bizim hakkımızdır."

Ali Koç: "Servet Yardımcı'ya soruyorum, 'malum kirli yapı' nedir? Bunu bilmek bizim hakkımız!"

Ali Koç: “Bozkurt işaretini siyasi bulup Merih'e ceza veren UEFA, TFF seçimleri öncesi olup bitenleri bilse acaba ne yapardı? Servet Yardımcı’nın seçimden çekilirken yaptığı açıklamalar UEFA’yı rahatsız etmiş midir?”

Ali Koç: “İtibarsızlaştırma kimin tipik taktiğidir? Klasik FETÖ model ve taktiklerini yapıyorlar!”

Ali Koç: ''Bozkurt işaretini siyasi bulup, bundan rahatsız olarak turnuvanın en kritik yerinde oyuncumuza haksız yaptırımda bulunan UEFA, TFF seçimlerinden önce yaşananları bilse acaba ne yapardı?''

Ali Koç: "Ligler bilinçli bir şekilde dizayn edilmektedir. kurullar, ahbap çavuş ilişkisiyle oluşturulmaktadır. Hakemler, belli bir sisteme hizmet etmek için atanmaktadır. Kime göre, neye göre manuel atama yapılıyor?"

Ali Koç: "Muhtemel başkan adaylarının önünü kesme hamlelerinde klasik FETÖ modellemesi ve yöntemlerine üzülerek tanık olduk. Bu salondaki futbolun değerli yandaşlarına sesleniyorum. Yaşananları gayet iyi biliyorsunuz."

Ali Koç: "Hak arayışımızı UEFA ve FIFA'ya taşıyacağız. Türk futbolunda adaleti sağlamanın yolu bellidir. İdare, cesaret ve kararlılıktır. Er ya da geç bu adalet gelecektir. Kendi seçimi adaletsiz olan bir federasyonun, futbolda adaleti sağlaması çok zor olacaktır."

Ali Koç: "Fenerbahçe, FETÖ'ya karşı isyan bayrağını açan ve ilk ses yükselten kulüp olmuştur. FETÖ hala Türk futbolunun içindedir ve giderek güçlenmektedir. Bugünkü TFF seçimlerine bu gözle bakmanızı tavsiye ederim."

Ali Koç: "Aday olma sürecinde, muhtemel adayların önünü kesme hamlelerinde klasik FETÖ modellemesi ve yöntemlerine tanık olduk."

Ali Koç: "Fenerbahçe'nin son 13 senede sadece bir kere şampiyon olmasının sebebi FETÖ ile verdiği mücadeledir."

KOÇ VE BÜYÜKEKŞİ ARASINDA TARTIŞMA

Ali Koç: "Onurlu, haysiyetli kimse; bu şekilde aday olmaz."

Mehmet Büyükeşi: "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz."

Ali Koç: "Son sözümü geri alıyorum. Ancak siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz."