Ali Koç: Hakem hataları kabul edilemez seviyede

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken Kulüpler Birliği sezonun ilk toplantısını yaptı. Kasımpaşa Kulübü'nün Kemerburgaz tesislerinde gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Ali Koç açıklamalarda bulunuyor.

"HATALAR KABUL EDİLEMEZ SEVİYEDE"

"Olağan toplantılarımızdan birini yaptık, 3 kulübümüz katılamadı. Önümüzdeki hafta TFF'ye ziyaretimiz olacak. Konuşmak istediğimiz konuların üzerinden geçtik. En önemli gündem maddelerinden biri MHK yapısıydı. MHK yapısı nasıl olmalı, hakemler nasıl geliştirilmeli, atamalar nasıl olmalı? İnanıyoruz ki TFF ile yapacağımız çalışmalar itibarıyla önümüzdeki sene değişik bir yapı içinde olacağız. Biliyorsunuz her kulüp kendisine yapılan hatayı gündeme getiriyor. Temel kanaat şu; Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlik müessesesinin çok daha iyi olması gerekiyor. Hataların minimize olması gerekiyor. İnsanın olduğu yerde hata olur ama Türkiye'deki hataların kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz"

"BU SENE YÜZDE 28 KESİNTİ YAPILACAK"

"3 gelir kaleminin dağılımını TFF'den istemiştik. Geçmişte yüzde 22 kesinti yapılırken bu sene yüzde 28 kesinti yapılacağı bilgisini aldık TFF tarafından. Hafta içinde İçişleri Bakanlığı bir toplantı düzenledi. O toplantıya biz de katıldık. Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'ydı, çok faydalı oldu. Burada çok önemli olan şey rakip takım taraftarlarının maçlara medeni şekilde gidip gelmesi ile ilgiliydi"

"YÜZDE 40 VERGİ ÇOK BÜYÜK BİR YÜK"

"Aramızda yapacağımız bir çalışmayla Türk futbolunun ekonomik bağımsızlığını kazanması için 5 yıllık bir çalışma planladık ve bu TFF ile de görüştük. Bu model sürdürülebilir bir model değil. İş istenmeyen noktalara gidebiliyor. Dış etkenlere çok açık oluyoruz. En çok konuşulan noktalardan biri vergi konusu oldu. Covid döneminde vergiler yüzde 15'ten 40'a çıkarıldı. Ortak bir duruş gösterip birkaç transfer döneminde kulüplerin sadece stopaj yükümlülüğünü kulüpler alsın, geri kalanı futbolcu ve menajeri nasıl yapıyorsa yapsın. Bunu nasıl yapacağımızı düşünüyorum. Yüzde 40 vergi çok büyük bir yük yaratıyor."

"ÇOK BÜYÜK KESİNTİLER VAR"

"Yayın gelirleri nasıl artar, korsan yayını nasıl durdururuz bunları konuştuk. Giderlerimiz konuşuldu, çok büyük kesintiler var. Bununla beraber futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerin çıkarı doğrultusunda MHK, biletleme gibi konularda daha fazla söz sahibi nasıl olunur, nasıl bir model ortaya çıkarılır bunları konuştuk."

"TÜRK FUTBOLUNUN EN ÖNEMLİ KANGRENİ HAKEMLERİN PERFORMANSI"

"Talimatlarda çok değişiklik yapıldı. Türk futbolunun en önemli kangreni hakemlerin performansı. Hiçbir şekilde performans ve ödül sistemi yok. Bizler dünyanın yatırımlarını yapıyoruz. Bir hakem kararıyla bu yatırımlar olumsuz etkileniyor. Niyeti sorgulanan hataların son bulması lazım. Bu TFF'nin kafasında bir yol planı var. Türk futbolunda her şey değişiyor, hakemler değişmiyor. Bir sürü yapısal sıkıntılar var. TFF'nin bunları adreslediğini görüyoruz. Bizim de çorbada tuzumuzun olması lazım, en çok bizim canımız yanıyor. Bu şekilde devam edemeyiz. Hakemlerin de artık pabucun pahalı olduğunu bilmesi lazım. Bunun böyle olduğunu gören bir TFF olduğunu görmek bizi mutlu ediyor"

BUSENAZ SÜRMENELİ'YE YAPILAN SALDIRI



"Busenaz'a yapılan saldırı konusunda tam bir bilgim yok ancak işin sonuna kadar gideceğiz. Ona öyle tokat atmak falan kolay değil. O daha bize nice madalyalar kazandıracak. Çok geçmiş olsun."