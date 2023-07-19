Ali Koç daha önce kavga ettiği TFF başkanına övgüler yağdırdı

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF'nin fikstür çekimindeki konuşmasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi övmesi ve sık sık kendisine gönderme yapması dikkat çekti.

Ali Koç, başkan olarak görev yaptığı 5 yılda fikstür çekimlerine katılmadığını, ilk kez böyle bir gecede yer aldığını söyledi.

Maçların oynanmadığı dönemin başkanlar ve yöneticiler olarak stressiz bir dönem olduğunu ancak taraftarların maçları heyecanla beklediğini ifade eden Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de Trendyol ile imzalanan isim sponsorluğu anlaşması dolayısıyla tebrik etti.

Gecede konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, başkan olarak görev yaptığı 5 yılda fikstür çekimlerine katılmadığını, ilk kez böyle bir gecede yer aldığını söyledi.

ALİ KOÇ BÜYÜKEKŞİ'Yİ ÖVDÜ

Maçların oynanmadığı dönemin başkanlar ve yöneticiler olarak stressiz bir dönem olduğunu ancak taraftarların maçları heyecanla beklediğini ifade eden Koç, “2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun tüm kulüplerimiz, taraftarlarımız, yayıncı kuruluş, emekçi medya mensupları, sponsorlarımız, kısacası tüm paydaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni sponsorumuz Trendyol’a ailemize hoş geldiniz diyorum. Sponsorluğu için de teşekkür ediyorum. Ayrıca bir parantez açarak, Sayın Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Bazıları ligimizin değersiz olduğunu düşünürken tarihi bir anlaşmaya imza attınız. Yıllar sonra özel sektörden bir firma ligimizin isim sponsoru oldu. Bunun için kulüplerimiz adına size teşekkürlerimi iletiyorum ve tebrik ediyorum. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Kazasız, belasız taraftarlarımıza, sponsorlarımıza keyif vereceğimiz bir sezon olmasını temenni ediyorum.” dedi.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Futbolda birçok sorun olduğunu, sorunların günden güne arttığını vurgulayan Ali Koç "Hepimizin bildiği finansal sorunlar var. Çok paydaşın dile getirip beceremediği adil rekabet ortamının sağlanması lazım. Finansal konularda sıkıntımız çok büyük. Ne kulüpler, ne federasyon bu finansal durumun içinden çıkabilecek durumda değil. Bıçak kemiğe dayandı." ifadelerini kullandı.

"SORUNUN KAYNAĞI BİR ÖNCEKİ FEDERASYON"

Kulüplerin kontrolü dışında gelişen olumsuzluklar olduğuna dikkati çeken Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, şöyle devam etti: "Olumsuzluklara tedbir alınmaya çalışsa da finansal açıdan belimiz bükülmüş durumda. Döviz kuru hepimizi ilgilendiriyor. Bizim gelirlerimizin yüzde 80 Türk lirası, giderlerimizin yüzde 75 döviz. 2016 yılında 500 milyon dolarlık bir yayın ihalesi yaptık. Bugün bu rakam 100 milyon dolara indi. Federasyon payını çıkınca kulüplerin alacağı pay 87-88 milyon dolar civarında. 500 milyon dolarlık ihale yapıldı ama hiçbir zaman 500 milyon dolar ödenmedi. Anlamsız indirimler kabul edildi. Ben yayıncı kuruluşa kızardım, sonra haklı olarak kendi çıkarlarını koruduğunu gördüm. Esas sorun TFF'de. Bu gelir kalemine en büyük darbe 2018-2021 yılları arasında oldu. Yayın geliri 5 senede yüzde 80 düştü. Bana göre bir önceki federasyonun sorumsuz davranması nedeniyle ihaleye hazırlanılmamıştır."

"SONRASINDA MEHMET BÜYÜKEKŞİ BAŞKAN GELDİ"

Vergi oranının yüzde 15'ten 40'a çıkmasının kulüplerin yükünü artırdığını da söyleyen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanımızın onayıyla mükemmel işleyen bir stopaj sistemi vardı. Ama ne olduysa sebebi belli olmayan şekilde bu durdu. Sonrasında Mehmet Büyükekşi başkan geldi ve tekrar bu sistem devreye girdi, bunun için sizi tebrik ederim ve teşekkür ederim. Bizleri hovarda, beceriksiz hatta karanlık işlere karışan insanlar olarak görüyorsunuz ama bu saydıklarımızın hepsi bizlerin kontrolü dışında gelişti. Bu ortamda biz gemiyi yüzdürmeye çalışıyoruz. Adil rekabetten bahsediyoruz. Ama futbol açısından çok fazla mesafe kat edemiyoruz. Önümüzdeki sezon beklentimiz hakem yönetiminde, sizlerin yönetiminde, kurulların alacağı kararlarda herkese eşit mesafede olunması."

Koç'un konuşması gazeteci Şafak Malatya'nın da dikkatini çekti. Malatya, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da "Bu sene kimin şampiyon olacağı belli oldu. Ali Koç şampiyonluğu garantiye aldı" gibi yorumlar yaptı.

FETÖ İMASI YAPMIŞTI

TFF seçiminden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'nin adaylığına FETÖ göndermesi yaparak karşı çıkmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk futbolunun içinde bu örgütün unsurları hala devam etmektedir. Şu an bir kişi resmi adaydır. Benim sevdiğim saydığım dost olarak bildiğim biridir. Fenerbahçe'nin hem bu konudaki hassasiyetini, hem federasyonunun Türk futbolu Trabzonlulaştırma rahatsızlığını duyduğumuzu biliyorsunuz. TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün, bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bu hatadan dönelim. Söz konusu adayla şahsen bir sıkıntım yok dostumdur ama elimdeki bilgiler çerçevesinde onda yumuşak karın oluşturabilecek durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin bu konuyu yakından takip etmesini rica ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ederiz."

Sonrasında ertesi sene Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Büyükekşi’ye bir plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar dilemişti.

ANİ BİR KARARLA BÜYÜKEKŞİ'Yİ DESTEKLEDİ

Kulüpler Birliği başkanı ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç, TFF'de gerçekleşen son olağan seçim öncesi Mehmet Büyükekşi'yi destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ali Koç, "Kulüplerin çoğunluğu sayın başkanın bugüne kadar yaptığı çalışmalardan, harcadığı mesaiden, hedeflediği projelerden ve niyetinden memnun ama herkes sonuçlardan memnun mu, hayır. 1 yıl içinde yapılanlar harcanan mesai, çabalama, niyet, ulaşabilirlik önemli. Geçmiş federasyonlardan cevap bile alamıyorduk. Kulüplerin çoğunluğu bu performanstan memnun. İleri dönük olarak Büyükekşi'yi desteklemekte bir sorun görünmüyor. Bazı kulüpler bu düşüncede değil. Sonuçta büyük bir çoğunluk geldiğimiz nokta itibarıyla ve başka aday olmaması sebebiyle Sayın Büyükekşi'ye hayırlı uğurlu olsun dediler" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz sezondan itibaren hakem hataları başta olmak üzere pek çok şeyden şikayetçi olan Ali Koç'un bu kararı herkesi şaşkına çevirmişti.