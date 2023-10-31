Ali Koç dikkat. Fenerbahçe'ye yapılmak istenen ortaya çıktı. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Bir şeyler dönüyor! Görmemek için kör olmak lazım.

Benim için Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray farketmez. Herhangi biri aleyhinde de bir şeyler sezsem yine yazarım.

Şimdi... Fenerbahçe bu sezon çok güçlü bir kadro kurdu.

Geçen sezon sonunda gönderilip de yerine Jesus'un gelmesine karşıydım. Bu sezon başında ilk iş yanlıştan dönmek oldu, İsmail Kartal yine koltuğuna oturdu.

Ve Ali Koç da hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan transferleri yaptı, çok ama çok güçlü bir takım kurdu.

Bu da sahaya yansıdı zaten. Alınan sonuçlar ortada. Oynanan futbol da.

Başta da söyledim ya. Bir şeyler dönüyor ama.

Sadece son haftaya bakalım. Önceki haftalarda da neler olduğunu herkes gördü de; sadece son haftada olanlar anlatıyor olanları.

- Önce Fenerbahçe'nin Pendik maçı 2 bin 500 kişilik Pendik Stadı'na alındı. 29 Ekim'de çıkan yazımda "Siz Fenerbahçe'yle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne rezalet" başlıklı yazımda yazmıştım da zaten bunu. Amaç Fenerbahçe seyircisinin çok az sayıda kalması ve büyük bir destek yoksun bırakılmasıydı bana göre.

- Ama Fenerbahçe öyle ağır bastı ki yine de 5-0 yendi Pendik'i.

- Yine ama diyorum; nedense attığı buz gibi gollerin incelenmesi ihtiyacı doğdu VAR'da. Hele de 2. gol. Bir kaç dakika enine boyuna incelendi de incelendi. Nedense... (Bu sırada Galatasaray'ın Rize'de attığı golden önceki faul görülmedi bile).

- Ve bir de penaltısı verilmedi Fenerbahçe'nin. Zaten farklı galipti verilse ne olur verilmese ne olur demeyin. Alışkanlık olur. Hem hakeme ne ki skorun kaç kaç olduğundan. Neden çalmıyorsun penaltıyı?

- Ve şimdi... İsmail Kartal, PFDK'ya gönderildi. Neymiş maçtan sonra söylediği sözlermiş. Ne demiş ki; neden penaltımızı vermiyorsunuz demiş. Hakaret mi etmiş? Kötü söz mü söylemiş. Ceza mı vereceksiniz yani bu nedenle?

Sadece bu kadar diyeceğim şimdilik.

Fenerbahçe'ye yapılmak istenen nedir?

Başkan Ali Koç'a dikkat diyorum.

Yazık olmasın onca emeklerine.

Bakın tekrar ediyorum. Aynı şeyler diğer takımlara olsa yine yazarım.

Hakkıyla oynansın.

Daha ligin başı sayılır. Futbola kıyılmasın iyi olan kazansın.