Ali Koç doların fırlamasına böyle tepki gösterdi: Bıçak kemiğe dayandı

Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesi kura çekiminde konuştu. Koç, artan kurun bütün takımları ilgilendirdiğini ve bu yüzden de bıçağın kemiğe dayandığını ifade etti.

Ali Koç doların fırlamasına böyle tepki gösterdi: Bıçak kemiğe dayandı

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç yeni sezonun fikstür çekilişi için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. TFF yönetiminin ve diğer kulüp başkanlarının yer aldığı Riva’daki törende kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ”Finansal açıdan belimiz büküldü” ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç'un sözleri;

-5 yıldır ben fikstür çekimine gelmiyordum, temsilci gönderiyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir ortam oluşturulmuş. İyi ki gelmişiz. Tüm kulüpler adına ligimizin isim sponsoru Trendyol’a teşekkür ediyoruz. Ligimizin marka değeri açısından çok önemli bir anlaşma.

-7-8 yıllık süreçte kulüplerimizin kontrolü dışında gelişen olumsuzluklar tedbir alınmaya çalışsa da finansal açıdan belimizi büktü. Gelirlerimizin %85’i TL, giderlerimizin %75’i döviz kuru. Kulüpler için içinden çıkılmaz bir durum. Çok fazla sorun var. Finansal sorunlara çözüm bulmamız lazım. Adil rekabet ortamının sağlanması. TFF ve kurullarının adil bir standart yakalaması…

-Finansal anlamda bıçak kemiğe dayandı. 7-8 yıllık süreçte, kulüplerin dışında gelişen olumsuzluklar… Kur hepimizi yakından ilgilendiriyor. Dolar kuru 26.15 seviyesine geldi, sadece bu durum bile kulüpler için içinden çıkılmaz bir durum. 2016 yılında 500 milyon dolarlık ihale yaptık. Bugün rakam 100 milyon dolara indi. TFF’yi çıkarırsak 86 milyon dolara rakam indi. beIN Sports’a kızardım ama sonra ‘Neden duygusal yaklaşıyorsun, beIN çıkarlarını koruyor, asıl sorun TFF’de dedim. Artık beIN’e öfkeli değilim. Anadolu kulüplerinin gelirinin %80’i yayın geliri. Bir önceki TFF yüzünden buraya gelindi.

-En sıkıntılı olduğumuz dönemde vergi arttı. Stopaj iade sistemi vardı, ne olduysa iki sene mükemmel işleyen sistem durduruldu. Hakem yönetiminden, TFF’nin yönetiminden, kurulların kararlarında adalet bekliyoruz. İnşallah Mehmet Büyükekşi yönetiminde adil rekabet sağlanır. Şampiyonlukların sahada belirlendiği inancı arttığı sürece, ligin marka değeri gelişecektir.

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