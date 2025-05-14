Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin evi çöktü!

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 10 seneyi aşan Fenerbahçe, evinde yok! 2011-2018 yılları arasında Kadıköy’de oynadığı derbilerde yüzde 64.3 galibiyet oranı yakalayıp hiç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, o günleri mumla arıyor. Kanarya, 2018 yılından sonra seyircisinin önünde Galatasaray ve Beşiktaş’a diş geçiremedi.

FENERBAHÇE'NİN EVİNDE GALİBİYET YÜZDESİ DİBE VURDU

Son 7 sezonda dibe vuran sarı-lacivertliler, ezeli rakipleriyle Kadıköy’de karşılaştığı maçların 3’ünü kazanabildi. 7 kez mağlup olan Fener, 4 defa sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe’nin 1959-2018 arasında derbilerde galibiyet oranı yüzde 48.8, 2011-18 yılları arasında yüzde 64.3 iken 2018-25 yılları arasında bu rakam yüzde 21.4’e kadar geriledi.