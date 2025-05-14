Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin evi çöktü!

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Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin evi çöktü!

Son yıllarda büyük maçlarda zorlanan Fenerbahçe için ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Aziz Yıldırım döneminde iç sahada ezeli rakiplerine çok büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde ise işler tam tersine döndü.

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 10 seneyi aşan Fenerbahçe, evinde yok! 2011-2018 yılları arasında Kadıköy’de oynadığı derbilerde yüzde 64.3 galibiyet oranı yakalayıp hiç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, o günleri mumla arıyor. Kanarya, 2018 yılından sonra seyircisinin önünde Galatasaray ve Beşiktaş’a diş geçiremedi.

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FENERBAHÇE'NİN EVİNDE GALİBİYET YÜZDESİ DİBE VURDU

Son 7 sezonda dibe vuran sarı-lacivertliler, ezeli rakipleriyle Kadıköy’de karşılaştığı maçların 3’ünü kazanabildi. 7 kez mağlup olan Fener, 4 defa sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe’nin 1959-2018 arasında derbilerde galibiyet oranı yüzde 48.8, 2011-18 yılları arasında yüzde 64.3 iken 2018-25 yılları arasında bu rakam yüzde 21.4’e kadar geriledi.

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