Ali Koç duyar duymaz reddetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç duyar duymaz reddetti

Ferdi Kadıoğlu için gelen 25 milyon euroluk teklife Ali Koç'tan olumsuz yanıt geldi.

Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri hamlelerini yapmaya başladı.

25 MİLYON EUROYU ANINDA REDDETTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, yıldız futbolcu için Avrupa’dan bir kulüp 25 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Jose Mourinho’nun takımda tutulmasını istediği Ferdi Kadıoğlu için gelen bu teklifi Ali Koç’un anında reddettiği ifade edildi.

BEKLENTİ 35 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetimin 24 yaşındaki sol bek için 35 milyon euro önerilmediği sürece gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkarak büyük bir istikrar gösteren Ferdi Kadıoğlu bu maçlarda 3 gol 5 asist kaydetti.

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