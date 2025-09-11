Ali Koç duyurdu: Fenerbahçe transferi kapatmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 Eylül'de yapılacak seçimli genel kurul öncesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Dalyan Club'daki programda konuşan Ali Koç, "Fenerbahçe benim için aile. Kayıtsız şartsız ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz" dedi.

"MUHALEFETİN YERİNDE OLSAM BEN DE ADAY OLURDUM"

Futbol takımının kadro değerini yükselttiklerini söyleyen Koç, "Kadro kalitemizi 125 milyon Euro’dan 315 milyon Euro’ya çıkardık. Kameni’lerden Ederson’lara geldik. Kalitemizi artırdık. Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe’ye aday olmak isterdim" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİN ELİ KULAĞINDAYDI, SAKATLANDI"

8 numara pozisyonuna da transfer yapmak istediklerini dile getiren Ali Koç, "Yves Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Box to box oynayabilecek. Bir tane genç ve gelecek vadeden oyuncu ile görüşüyoruz. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez" diye konuştu.

En büyük borçlarının, şampiyonluk borcu olduğunu belirten Koç, "Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız?” dedi.