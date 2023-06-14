Ali Koç, Erden Timur'dan önce telefon açınca transferi bitirdi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın transferinde Galatasaray'la Fenerbahçe'nin nasıl karşı karşıya geldiğini açıkladı.

Ali Koç, Erden Timur'dan önce telefon açınca transferi bitirdi

Transfer yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe Samet Akaydın için kıyasıya bir yarış veriyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın Samet Akaydın'ı transfer etmek istediğini açıklarken Ali Koç'un daha önce davrandığını söyledi.

Sancak, "Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'den önce Galatasaray da istedi" derken şu ifadeleri kullandı:

Erden Timur arayıp indirim istedi. 'Fenerbahçe ile görüşüyoruz, Ali Başkan'a söz verdim' dedim, öyle verdik yani. Fenerbahçe almasaydı Galatasaray'a giderdi.

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın, performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ayrıca 4 milyon Euro civarında ödenen bonservis bedeli ise çok büyük gündem yaratmıştı.

Öne Çıkanlar
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Güncel
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Burcu Esmersoy gelir kapısını açıkladı Magazin
Burcu Esmersoy gelir kapısını açıkladı
Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor Siyaset
Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor
Panik uçağında yolculuk. 10 bin metrede uçağın kapısı açıldı Dünya
Panik uçağında yolculuk. 10 bin metrede uçağın kapısı açıldı
Erik toplarken balkondan düşüp öldü Yaşam
Erik toplarken balkondan düşüp öldü
Kazakistan 7 gündür orman yangınıyla mücadele ediyor Dünya
Kazakistan 7 gündür orman yangınıyla mücadele ediyor