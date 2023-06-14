Ali Koç, Erden Timur'dan önce telefon açınca transferi bitirdi

Transfer yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe Samet Akaydın için kıyasıya bir yarış veriyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın Samet Akaydın'ı transfer etmek istediğini açıklarken Ali Koç'un daha önce davrandığını söyledi.

Sancak, "Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'den önce Galatasaray da istedi" derken şu ifadeleri kullandı:

Erden Timur arayıp indirim istedi. 'Fenerbahçe ile görüşüyoruz, Ali Başkan'a söz verdim' dedim, öyle verdik yani. Fenerbahçe almasaydı Galatasaray'a giderdi.

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın, performansıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ayrıca 4 milyon Euro civarında ödenen bonservis bedeli ise çok büyük gündem yaratmıştı.