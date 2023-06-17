Ali Koç Fenerbahçe kongre üyesi ile tartışma yaşadı. Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mali genel kurul toplantısında bir kongre üyesi ile tartıştı. Koç'un kongre üyesi ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç Fenerbahçe kongre üyesi ile tartışma yaşadı. Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulübün 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"KEYİF Mİ ALIYORUZ?"
Ali Koç'un "Biz içinde bulunduğumuz durumdan keyif mi alıyoruz? Zevk mi alıyoruz? İsteyerek mi bunu yapıyoruz? Bilerek mi yapıyoruz?" sorusunun ardından bir kongre üyesi "Evet" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bunun üstüne Fenerbahçe başkanı, seslenen kongre üyesine ithafen "Evet bilerek yapıyoruz, bravo sana" sözlerini kullandı. O sözler Sarı Lacivertli taraftarlar başta olmak üzere diğer futbolseverler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Erdoğan’dan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı’na tam üyelik çağrısı Siyaset
Erdoğan’dan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı’na tam üyelik çağrısı
Gülben Ergen yıllar sonra neden boşandığını açıkladı Magazin
Gülben Ergen yıllar sonra neden boşandığını açıkladı
Fatih Altaylı: CHP Recep Tayyip Erdoğan’ı aday gösterse seçtiremez Güncel
Fatih Altaylı: CHP Recep Tayyip Erdoğan’ı aday gösterse seçtiremez
HDP'nin Okmeydanı'ndaki temsilciliğinde örgütsel doküman ele geçirildi Güncel
HDP'nin Okmeydanı'ndaki temsilciliğinde örgütsel doküman ele geçirildi
60 yaşında 42. kez üniversite sınavına girdi Güncel
60 yaşında 42. kez üniversite sınavına girdi
Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti Yaşam
Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti