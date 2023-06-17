Ali Koç Fenerbahçe kongre üyesi ile tartışma yaşadı. Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulübün 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"KEYİF Mİ ALIYORUZ?"

Ali Koç'un "Biz içinde bulunduğumuz durumdan keyif mi alıyoruz? Zevk mi alıyoruz? İsteyerek mi bunu yapıyoruz? Bilerek mi yapıyoruz?" sorusunun ardından bir kongre üyesi "Evet" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bunun üstüne Fenerbahçe başkanı, seslenen kongre üyesine ithafen "Evet bilerek yapıyoruz, bravo sana" sözlerini kullandı. O sözler Sarı Lacivertli taraftarlar başta olmak üzere diğer futbolseverler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.